Tedarik endişeleri talep endişelerine baskın geldi

Dünyanın en önemli su yollarından Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda karaya oturan 400 metrelik dev konteyner gemisinin yeniden hareket edebilmesi için çalışmalar olumsuz hava koşulları nedeniyle haftalar sürebileceği belirtiliyor.

Kanalda trafik iki yönlü olarak Salı gününden bu yana askıya alınırken, kanalda 30’un üzerinde petrol tankeri birikmesi sebebiyle petrol fiyatlarının yanında navlun da neredeyse 2 kat arttı.

Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan dar kanal üzerinden trafiğin askıya alınması, tüketicilere perakende mal tedarikinde halihazırda kesinti ve gecikmelerle karşı karşıya olan nakliye hatlarında görülen sorunları derinleştirdi.

Analistler, kanalın haftalarca kapalı kalması durumunda, özellikle nafta ve petrol ürünleri olmak üzere Avrupa'dan Asya'ya akaryakıt ihracatında büyük bir etki bekliyorlar.

Gemi brokeri Braemar ACM, Atlantik havzasından Süveyş'e doğru yol alan en az dört, her biri yaklaşık 75 bin ton petrol taşıyabilen, Uzun Menzil 2 tankerinin Yüksek ihtimalle Ümit Burnu’nun etrafından dolaşması seçeneğini değerlendireceklerini açıkladı.

Braemar ACM’e göre Avrupa’da ham petrole artan talep bu tip küçük tankerlerin kullanımını artıracak ve navlun bedellerini de yükseltecek.

Analistler sevkiyatta yaşanan gecikmelerin etkisinin, petrol ve doğalgaza yönelik talep tarafındaki endişelerle azalabileceğini söylüyor.

Gelişmeler etkisiyle TSİ 1130’da Brent petrol fiyatları yüzde 1,97 artışla varil başına 63,17 dolara, ABD hafif petrolü de (WTI) yüzde 2,23 değer kazanarak varil başına 59,93 dolara yükseldi.