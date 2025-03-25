Ticaret savaşları emtia piyasasını karıştırdı

ABD’nin yeni güm­rük vergileri açıkla­ması ve özellikle Çin ile bağlantılı gemilere ek liman ücretleri getirme planları, kü­resel tedarik zincirleri ve nav­lun piyasasında belirsizliğe yol açıyor.

Analistler, bu duru­mun tarım ve enerji dahil bir­çok sektörde navlun maliyet­lerini artırabileceğini belirt­ti. ABD Merkez Bankası (Fed), çarşamba günü politika faizi­ni beklentiler doğrultusunda yüzde 4,25-4,50 aralığında sa­bit bıraktı. Fed Başkanı Jero­me Powell, tarifelerin enflas­yonla mücadelede ilerlemeyi yavaşlatabileceğini ifade eder­ken, Trump’ın sosyal medya hesabından yaptığı faiz indi­rimi çağrısı, gelecek dönemde Trump ile Fed yönetimi arasın­da uyuşmazlık yaşanabilece­ğine yönelik kaygıları artırdı.

Geçen hafta ayrıca Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), “Belirsizlikte Yönlen­dirme” başlıklı ara dönem Eko­nomik Görünüm Raporu’nu yayımladı. OECD, bu yıla iliş­kin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 0,1 aşağı yön­lü revize ederek yüzde 3,1’e dü­şürürken, 2026 yılında küresel ekonomik büyümenin yüzde 3 olacağını tahmin etti. Rapor­da, ABD ekonomisinde bu yıl yüzde 2,2 düzeyinde gerçek­leşmesi beklenen büyümenin 2026’da yüzde 1,6 seviyesine gerileyeceği öngörüldü.

Geçen hafta jeopolitik geliş­meler de yatırımcıların oda­ğında yer aldı. Altının ons fi­yatı, ABD Başkanı Trump’ın agresif tarife politikalarına ilişkin endişeler ve artan jeo­politik risklerin etkisiyle ge­çen hafta 3 bin 57 dolara ulaşa­rak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bu seviyeler­de tutunamayan altının ons fi­yatı haftayı 3 bin 24 dolardan tamamladı.

Citi Research, güçlü fiziki talep ve artan ETF yatırımlarını gerekçe göstere­rek gelecek üç ay için altın fi­yat hedefini 3 bin dolardan 3 bin 200 dolara yükseltti. Ban­ka, “boğa senaryosu”nda ise ABD ekonomisinde olası bir sert iniş ya da stagflasyon en­dişelerinin güvenli liman ta­lebini artırabileceğini belirte­rek, yıl sonuna kadar altının 3 bin 500 dolara ulaşabileceği öngörüsünde bulundu. Bu ge­lişmelerin etkisiyle ons bazın­da fiyatlar, geçen hafta altında yüzde 1,3 ve platinde yüzde 3,4 artarken, gümüşte yüzde 2,2, paladyumda yüzde 0,6 azaldı.

Altının gram tarafında ise ons altın ve Dolar/TL’de­ki gelişmeler etkili oluyor. Gram altın haftaya 3 bin 700 lira bandında başladı. Çeyrek altın ise 6 bin 100 liraya yakın el değiştiriyor.

ABD’de bakır tüccarları alımlarını artırdı

Baz metallerde geçen hafta bakır hariç negatif bir seyir iz­lendi. Bakır fiyatları, ABD’nin uygulamayı planladığı tari­felerin etkisiyle bozulan pi­yasa dinamikleri ve hafta ba­şında Çin’den gelen olumlu ekonomik verilerle yükseldi. Trump’ın ABD Ticaret Bakan­lığına bakır ithalatını soruş­turma talimatı vermesi, yeni gümrük vergileri beklentisini artırdı ve bu gelişme tüccar­ların hızlı alımlarıyla birlikte ABD’de bakır fiyatları üzerin­de etkili oldu. Baz metaller­de tezgâh üstü piyasada geçen hafta fiyatlar libre bazında ba­kırda yüzde 4,7 artarken, çin­koda yüzde 1, nikelde yüzde 1,6, kurşunda yüzde 2,4 ve alü­minyumda yüzde 2,5 azaldı.

Petrol fiyatları yükselişe geçti

Petrol fiyatları, İsra­il ve Gazze arasında ateşkesin sona ermesi, Kızıldeniz’deki güvenlik riskleri, Çin’in artan enerji talebi ve ABD’nin pa­ra politikalarına ilişkin belir­sizlikler gibi faktörlerle yük­selişini sürdürürken, ABD’de ham petrol stoklarının artma­sı ve Ukrayna ve Rusya ara­sında sağlanan ateşkes fiyat­lardaki yükselişi törpüledi. Dünyanın en büyük petrol it­halatçısı Çin’de daha fazla teş­vik önlemi beklentisi, petrol fiyatlarına destek sağlayan di­ğer unsur oldu. Bu gelişmeler­le geçen hafta Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,1 artarken, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gazın İngiliz termal birimi (MMBtu) cin­sinden fiyatı ise yüzde 3,4 de­ğer kaybetti.

USDA’dan 10 milyar dolarlık destek paketi

Geçen hafta tarım emtia fi­yatları, artan jeopolitik ge­rilimler, yeni gümrük ver­gileri ve olumsuz hava ko­şullarının etkisiyle dalgalı bir seyir izledi. ABD’de ise geçen hafta Tarım Bakan­lığı (USDA), düşük emtia fi­yatlarından olumsuz etkile­nen çiftçilere yönelik eko­nomik yardım başvurularını kabul etmeye başlayacağını duyurdu. Aralık ayında Kong­re tarafından onaylanan ge­çici bütçe kapsamında sağla­nan 10 milyar dolarlık destek paketi, özellikle buğday, mı­sır ve soya fasulyesi üretici­leri üzerindeki fiyat baskısını hafifletmeyi hedefliyor.

Küresel piyasalar yön arayışında

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin tarife politikasına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle yön arayışı devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifelerde ‘esnek’ olabileceklerine işaret etmesi azalan risk iştahının canlanmasına katkı sağlarken önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen karşılıklılık esaslı tarifelere yönelik haber akışı yatırımcıların odağında yer alıyor. Analistler, ABD’nin korumacı ticaret politikasının küresel

ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik belirsizliklerin devam ettiğini kaydederek, Trump yönetiminin atacağı adımların piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyledi. Kurumsal tarafta ise cuma günü dünyanın ilk 6. nesil savaş uçağı olarak F-47’nin üretimine başlayacaklarını açıklayan Trump, uçağı Boeing’in üreteceğini bildirdi. Trump’ın açıklaması sonrasında Boeing hisselerinde yüzde 3’ten fazla yükseliş oldu.

Kakao fiyatları yüzde 30’un üzerinde geriledi

Kakao fiyatlarında geçen sene görülen sert hareketler bu sene de devam ediyor. Geçen yıl kakao fiyatlarında rekorlar söz konusu olurken, bu sene tam tersi bir eğilimin hakim olduğu görülüyor. ABD’de faaliyet gösteren emtia borsası Intercontinental Exchange’de kakaonun ton başına fiyatı 2024’te 12 bin 931 dolarla rekor seviyeyi test ettikten sonra yılı yüzde 178,2 artışla 11 bin 675 dolardan tamamlarken, bu yıl 2024 sonuna göre yüzde 33,3 azalarak 8 bin doların altına indi. Kakaonun üretim maliyetinin oldukça üzerinde işlem görmesi, ürüne talebin azalmasına neden oldu. Kakao piyasasında tekrar arz fazlası oluşacağına yönelik beklentiler de fiyatların düşmesine yol açtı.