Tosyalı: Çelik sektöründe kâr marjı çok düşük, yatırım yapmak kolay değil

Sevilay ÇOBAN

SteelData yöneticisi Şahap Ataman, çelik sanayinin tüm faaliyetlerini daha çevreci bir yapıya dönüştürmek için uzun bir yol kaydettiğini, sektörün yaşanan büyük bir dönüşümün tam başlangıcında durduğunu vurguladı.

Ataman, “Çelik üretimini ve geleceğin sürdürülebilir üretimini yeniden tanımlamak temel kavramlarımız. Sürdürülebilirlik; sanayi için bir var olma meselesi haline geliyor. Bu alanda farkındalığı artırmak ve ilerlemeyi teşvik etmek, geleceğe dair beklentileri tartışmak amacıyla bir araya geldik” dedi.

"Rakiplerimiz gibi kamudan destek almıyoruz”

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) ve Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, sürdürülebilirliğin artık zorunluluk olduğunu belirterek, “Avrupa Yeşil Mutabakatı bir fırsat. Yeşil ekonomiye geçiş sürecini ekonomik ve endüstriyel bir fırsata çevirme imkânı. Demir-çelik sektörü de bu yeşil dönüşüm sürecinin en önemli aktörü olmaya aday” açıklamasında bulundu.

Tosyalı, sektörün daha büyük bir değişimin eşiğinde olduğuna vurgu yaparak, “Yeşil çeliğe Türkiye olarak mutlaka damga vurmamız gerekiyor. Endüstriyel üretim için mutlaka yeni enerji kaynakları lazım bunun da hidrojen olduğu görülüyor. Türkiye, dünya çelik üretiminde üst sıralarda yer alıyor. Şu anda çelik sektörü kendi öz kaynaklarıyla yatırım ve yeşil dönüşümlerini gerçekleştiriyor. Avrupalı rakiplerimiz gibi kamusal desteklerle beslenen bir sektör değiliz. Kâr marjlarımız düşük, yatırım yapmak kolay değil.

Ama ben inanıyorum ki, çelik sektörünün bütün oyuncularının bu değişimi yapmaya çok rahat gücü yeter” diye konuştu. Yenilenebilir enerji, hidrojen, rüzgâr ve elektrikli araçlar ve birbiriyle ilintili sektörlerin hepsinin çeliğe bağlı olduğunu ifade eden Tosyalı, şu anda küresel çelik üretiminde fosil yakıtların yüzde 75’lik bir paya sahip olduğunu, yoğunlukla kömür kullanıldığına dikkat çekti. Kömür bazlı enerjiye yaslanmak yerine temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiklerini vurgulayan Tosyalı, “Uzun süredir güneş enerjisine ciddi yatırımlar yapıyoruz. Biz Tosyalı olarak 5 yıl içinde dünyanın en büyük 20 çelik şirketi arasında yer alma hedefi doğrultusunda ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Güneş enerjisi santralleri 4-6 yılda kendini amorti ediyor”

EnergyNova Yönetici Ortağı Mehmet Uğur, demirçelik sektörünün stratejik önemde bir sektör olduğunu söyledi. Uğur, “Aynı zamanda iklim değişikliği kapsamında da yeşil dönüşüme ihtiyaç duyan bir sektör. Demir çelik sektörü bu kapsamda, yenilenebilir enerji için zorunlu yatırımlarla karşı karşıya bulunuyor. Bu alanda güneş enerjisi santralleri 4-6 yıl ile en kısa sürede kendini amorte eden yatırımların başında geliyor. Ancak Almanya’nın 2 katı güneş enerjisi alan bir ülke olmamıza rağmen güneş enerjisi kurulu gücümüz ne yazık ki Almanya’nın 4’te 1’ini oluşturuyor” dedi.