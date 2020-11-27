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TPAO, petrol işletme ruhsat sahasına ilave başvurusunda bulundu

Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) Genel Müdürlüğü, bir adet petrol işletme ruhsat sahasına ilave için başvuruda bulundu.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, TPAO'nun yaptığı, Diyarbakırda bulunan bir adet petrol işletme ruhsat sahasına ilave başvurusu ile ilgili ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO Diyarbakır il sınırları içerisinde sahip bulunduğu ARİ/TPO/K/L44-c3-2 pafta no’lu petrol işletme ruhsat sahasına 829  hektarlık sahanın ilavesi için 17.11.2020 tarihli dilekçesiyle  müracaat etti.