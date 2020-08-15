Trene yeniden binmek için fırsat mı?

15 Ağustos 2020

EVRİM KÜÇÜK

Piyasalarda son iki ayın en önemli hikayesi altın ve gümüş fiyatlarındaki çıkıştı. Altının onsu 2.000 doların, gümüşün fiyatı da 29 doların üzerine çıktı. Ardından kıymetli metaller Rusya’dan gelen aşı haberleri ve ABD’de istihdam piyasası verilerinin dolara verdiği destekle birdenbire yatırımcıyı şok ederek son yılların en sert günlük düşüş hareketini yaşadı. Sonrasında kafalar karıştı. Herkesin aklında şu sorular var; yükseliş senaryoları yanlış mı? Ralli bitti mi? Altın ve gümüş almalı mı satmalı mı? Uzmanlar diyor ki, fiyatlardaki bu hareketler değerli metallerde yükselişin bittiği anlamına gelmiyor.

Birçok uzman, fiyat artışları öncesinde bir düzeltmenin normal olduğunu ve uzun vadeli performans söz konusu olduğunda ibrenin yeniden yukarı dönebileceğini söylüyor. Teknik göstergeler altının 2.000 dolar direncinden biraz uzak durduğunu gösteriyor. Bu seviyelere yeniden gelmeden önce karşılaşabileceği direnç seviyeleri ilk olarak 1.962 ve 1.972 sonrasında ise 1.993 gösteriliyor.

Gümüş tarafına bakıldığında ise Investors Alley Opsiyonlu İşlemler Portföy Yöneticisi Jay Soloff, gümüşün bundan sonra izleyeceği yolu anlamak için yüzde 15 düşüş yaşanan gün opsiyon piyasalarda neler olup bittiğine bakılması gerektiğini söylüyor. Düşüşün gerçekleştiği gün iShares Silver Trust'a (SLV) baktığımızda, büyük miktarda opsiyon hacmi görülüyor. Normal hacmin dört katı olan 1.6 milyondan fazla opsiyonlu işlem yapılmış. Soloff’a göre ilginç olan, SLV'deki yüzde 14'lük düşüşe rağmen SLV opsiyonlarındaki hareketliliğin çoğunun alım tarafında olması. Alım emrinin ağırlıklı olması yükseliş beklentisinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Saloff’a göre aktivitenin yüzde 73’ü alım yönündeydi. Bir yatırımcı, bir enstrümanın yükselmesini beklerse alım emri verir. Bu işlemler gümüş fiyatının orta vadede ya da birkaç ay içinde yükselişe geri döneceği olarak değerlendiriliyor.

2.100 ve 30 dolar hala masada

TD Securities Emtia Stratejisi Başkanı Bart Melek de, altın ve gümüşte yaşanan düzeltmenin ‘değerli metal treni’ne binmek için ikinci bir fırsat yarattığını düşünüyor. Risk iştahının artması ve doların biraz toparlanmasıyla reel faizlerin yükselmeye başladığına dikkat çeken Melek, “2020’de dolar ve faizler daha iyi günler görebilir. Buna kâr realizasyonu da eklenince altında konsolidasyon hareketi devam edebilir” diyor. “Teknik analizlere ve arz-talep dengesine bakıldığında spot altının 1.890 ve gümüşün 22 dolara gerilemesi sürpriz olmaz ancak sonrasında yeni rekorlar gelebilir” şeklinde konuşan Melek, ancak altın için radarda olan 2.100 ve gümüş için 30 dolar seviyesinin test edilmesi için enflasyonun yükseldiğine dair sinyaller artmalı” diyor. TD, 2021 yılının son çeyreğinde ons altının ortalama 2.100 ve ons gümüşün de ortalama 30 dolardan işlem görmesini bekliyor.

SAXO’YA GÖRE DEĞERLİ METAL ALMAK İÇİN 5 NEDEN



Saxo Bank, yüklü satışlar sonrasında altında hala umudunu koruyanlardan. Bunun için 5 neden var diyen bankanın Emtia Stratejisi Bölüm Başkanı Ole Hansen, altında çıkışı destekleyecek sebepleri şöyle sıralıyor:



• Parasal teşvik ve düşük faizler: Haziran sonundan bu yana hızlanan rallinin kaynaklarından biri, düşük faiz ortamında yatırımcının altına hücum etmesiydi. ABD'nin düşük faiz politikası doları baskıladı ve düşük negatif faize zemin hazırladı.



• Zayıf dolar: Faiz getirisi elde edemeyen yatırımcı doların da zayıflamasıyla altına yöneldi. Çünkü ucuz dolar, bu para birimi cinsinden satılan varlıkların cazibesini artırıyor. Dolar endeksi, mart ayında gördüğü yılın en yüksek seviyelerinden yüzde 9 gerileyerek 93.3 seviyelerine gelmiş durumda. Analistler, ABD'de seçimler sonrasında ülkenin mali politikalarının ve ABD'nin yüksek borçlarının dolarda konsolidasyonu derileştireceği beklentisi içinde.



• Yatırım ETF ve vadeli işlemlere akıyor: Yatrımcıyı metali fiziki olarak almak ve tutmak zahmetinden kurtaran ETF'lerde (borsa yatırım fonu) altın varlıkları bu yıl 3 bin 365 tona çıktı. Bu rakam, Almanya Merkez Bankası rezervindeki altından bile fazla. Gümüş tarafında da İShares SLV fonuna yatırımlarda ciddi artış gözleniyor.



• Opsiyonlu işlemlerde artış: Türev piyasalarında altın yatırımcısı ve işlemcileri, CME Group verilerine göre 2020'nin geri kalanı için boğa eğilimlerini koruyor; aralık ayı vadeli her 'sat' emrine karşı üç 'al' emri bulunuyor. 5.000 dolara kadar çıkan işlem emri bulunurken, en popüler opsiyonun 2.000 dolar olduğu görülüyor. CME verilerine göre yılsonunda 3.000 dolarlık alım yapmayı bile makul gören emirler var.



• Ekonomik ve jeopolitik belirsizlik: Jeopolitik riskler piyasalara yön verin başlıca unsurlardan biridir. ABD seçimlerinin sonucunu öngörmek zor. ABD-Çin ilişkileri bir süredir yeniden kötüye gidiyor. COVID-19 aşısıyla ilgili umutlar var ancak ekonomik görünüme ilişkin belirsizlikler korunuyor, büyüme kırılgan. Merkez bankaları likidite gaz pedalından ayağını çekmeye istekli görünmüyor. Bu da ekonomik canlanma döneminde enflasyon beklentisi yaratıyor. Altın, artan fiyatlara karşı önemli bir güvenlik aracı olması nedeniyle bu dönemde prim yapmaya devam edebilir.