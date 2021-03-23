Türk çeliği için fırsat Uzakdoğu’da!

Dünyanın dört bir yanında hükümetler, ekonomilerin COVID-19 salgını şokundan kurtulmasına yardımcı olmak için teşvik tedbirleri getiriyor ve bu da tüm emtia ürünlerine olduğunu gibi çelik talebini de artırıyor. Talep artışına eşlik eden fiyatlardaki yükselişin bir süre daha devam etmesi beklenirken, ABD ve AB pazarındaki kısıtlayıcı tedbirlerden rahatsız olan Türk çelik üreticileri için Uzakdoğu pazarı önemli fırsatlar sunuyor. Bu coğrafyada en önemli pazarlar olarak ise Hong Kong ve Singapur öne çıkıyor.

SteelOrbis 2021 Bahar Konferansı & 84. IREPAS Toplantısı, İÇDAŞ'ın Platin sponsorluğunda yapıldı. IREPAS hammadde tedarikçileri komitesi başkanı Jens Björkman, "Normale dönen bir dünyadayız ve herkes bundan bir parça istiyor" diyerek, bunun hammadde fiyatlarında yarattığı yukarı yönlü baskının bir süre daha devam edeceğini söyledi.

IREPAS ve Çelik Üreticileri Komitesi Başkanı Murat Cebecioğlu da toplantılarda yaptığı konuşmada, küresel çelik üretiminde artışın süreceğini ve piyasa beklentilerinin olumlu seyrettiğini belirtti. Dünyanın birçok yerinde inşaat sezonunun başlamak üzere olduğunu ifade eden Cebecioğlu, aşılama ve güçlü yatırımların yardımıyla talebin güçlü kalmasını beklediklerini söyledi.

Türk inşaat demiri için Asya önemli bir rota

Türk çelik piyasasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan IREPAS Başkanı, Türk inşaat demiri ihracatçılarının ticaret önemleri nedeniyle AB ve ABD pazarlarını kaybetmelerine karşın, yaklaşık aynı tonajda satış yapmaya devam ettiklerine dikkat çekti. Cebecioğlu, Çin kaynaklı rekabet zayıf olduğu sürece Türkiye’nin Uzakdoğu’ya satış yapmaya devam edeceğini, Hong

Kong ve Singapur’un Türkiye çıkışlı inşaat demiri için başlıca ihracat rotaları olduğunu ifade etti. Türkiye çıkışlı inşaat demirinin diğer önemli iki pazarı İsrail ve Yemen olurken, Orta ve Güney Amerika da düzenli pazarlar haline geliyor. Cebecioğlu Çin’in yerel piyasaya odaklanmasıyla Türkiye’nin Uzakdoğu satış fırsatlarından yararlanmaya devam edeceğini belirtti.

Asya piyasalarındaki kapasite artışlarını yorumlayan Cebecioğlu, Malezya ve Endonezya çıkışlı ürünlerin de Afrika'ya satıldığını, ancak bu ülkelerin çoğunlukla kendi bölgelerinde satış yaptıklarını, bu nedenle şimdiye kadar Türkiye'nin ihracatını etkilemediklerini ifade etti.

Asya’nın kapasitesine önemli yatırımlar yapılıyor

Son aylarda Asya’da kapasite artışına yönelik önemli yatırımlar dikkat çekiyor. Özellikle ASEAN bölgesinde dikkat çeken bazı projeler şöyle:

• Endonezyalı PT Krakatau Steel ve Güney Koreli POSCO arasındaki ortak girişimin ikinci aşaması, 3 milyon ton kapasite ile 2025 yılında başlayacak.

• PT Gunung Raja Paksi Steel, Endonezya'nın Batı Java bölgesinde yılın ikinci çeyreğinde 1.5 milyon ton kapasiteli yeni bir yüksek fırını devreye alıyor.

• Çin, Hebei Bishi Group, 2020/21 yılında Endonezya'nın Orta Java bölgesindeki Kendal'da 3.0 milyon ton kapasiteli entegre bir çelik fabrikası inşa etmeyi planlıyor.

• Malezya'nın Sarawak Eyaleti’nde Samalaju'daki WenAn Iron and Steel projesinin 10 milyon ton uzun ve yassı ürün entegre çelik üretim kapasitesine sahip olması bekleniyor.

• Uzun ürün çelik üreticisi ve yassı ürünlerde işini genişleten Malezya Oriental Shield, Megasteel'in varlıklarını devraldı ve Megasteel'in durdurulan faaliyetlerini yeniden başlatmayı planlıyor. Entegre tesis, yılda 3,0 milyon ton yassı ürün üretim kapasitesine sahip.

• Çin'den Panhua Group, Filipinler'in Misamis Oriental bölgesinde entegre bir tesis kurmayı düşünüyor. Üç fazda toplam 10 milyon ton kapasiteli çelik slab, galvanizli rulo ve renkli kaplamalı rulo üretecek. Baowu'nun bu yatırımda Panhua Grubu'na katılmayı araştırdığına dair raporlar var.

• Formosa Ha Tinh, Vietnam'ın Ha Tinh eyaletindeki en büyük yabancı yatırımlardan biri. Yaklaşık 6 milyon ton yassı ve yaklaşık 1.5 milyon ton uzun mamul üretmek için yıllık 7.5 milyon ton kapasiteli 2 yüksek fırın işletiyorlar. Her aşaması kapasiteyi 7.5 milyon ton artıracak 2 genişletme projesi planlanıyor.

Amerikan çeliği, Çin çeliğine fark atıyor

ABD’de Ortabatı’da üretimi yoğunlaşan sıcak haddelenmiş rulo (HRC) ile Çin yerel sıcak rulo arasındaki fiyat farkı, S&P Global Platts'ın 2008 yılında bu fiyatları değerlendirmeye başlamasından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. ABD'deki mevcut spot tedirak sıkıntısı sıcak rulo fiyatlarının geçen Ağustos'tan bu yana neredeyse yüzde 200 artışla geçtiğimiz hafta 1.299 dolar/ton seviyesine çıkmasına neden oldu. Şangay'da, 5.5 mm sıcak rulo fiyatı 4.950 Yuan /ton (761 dolar/ton) düzeyinde. ABD'de fiyat artışlarının devam etmesi beklenirken. Bu durum yabancı çelik üreticileri için Amerikan pazarının cazibesini artırıyor. ABD pazarı özellikle Japonya ve Güney Kore'li ihracatçı için cazip hale geliyor.

ABD çelik ithalat lisansı verileri, Şubat ayında Güney Kore'nin Ocak ayına göre yüzde 64 artışla ABD'ye 196.000 ton çelik ihraç etmesinin beklendiğini gösteriyor. Japonya'nın ihracatı aylık yüzde 85 artışla 82.793 ton oldu. ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ABD'ye yapılan toplam sıcak rulo ithalatı Şubatta aylık bazda yüzde 15 artışla 138.460 ton oldu.

Uzun mamulde Asya, ithal çelikte ABD pazarı önemli

İspanya merkezli CELSA Group'un Uluslararası Satış Müdürü Alexander Gordienko, Çin sayesinde 2020’de çelik piyasasında bir çöküş yaşanmadığına dikkat çekti. CELSA'ya göre dünyadaki çelik talebi 2020 yılında kaydedilen 1.65 milyon tondan 1.72 milyon tona yükselecek. Ancak bu seviye hala 2019 yılında kaydedilen seviyenin yüzde 3 altında yer alıyor. Küresel piyasadaki çelik talebiyle ilgili olarak Gordienko, "Uzun ürün tüketiminin büyük bir kısmı şu anda Asya'da ve bu durum devam edecek. İthal çelikte büyüme görülen pazar olarak, ABD'ye bakmamız gerektiğini düşünüyorum. ABD'de büyük inşaat harcamalarından bahsediyoruz. Bu harcamaların bir kısmının yapılması halinde bile, altyapıda kullanılan çelik ürünlerine çok büyük talep yaşanır” dedi.