Ukrayna krizi buğdayın kayıplarını sınırladı
Buğday fiyatları geriledi ancak Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz kayıpları sınırladı.
Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, dünkü seansta güçlü performans göstermesinin ardından geriledi ancak başlıca hububat üreticileri Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin yükselmesi kayıpları sınırladı.
Buğday haftalık bazda kazanım elde etmeye hazırlanırken, soya fasulyesi art arda beşinci haftada da artıda seyretti.
Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları yüzde 0.4 gerileyerek 8.01 dolar/bushel yani 294.3 dolar/ton seviyesine düştü.
Soya fasulyesi yüzde 0.1 değer kaybederek 15.93 dolar/bushel yani 585.3 dolar/ton seviyesine geriledi. Mısır yüzde 0.4 değer kaybederek 6.47 dolar/bushel, yani 254.7 dolar/ton seviyesine geriledi.
Öte yandan Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), kısmen Brezilya ve Arjantin'in mısır üretimine ilişkin tahminlerini aşağı çekmesinin etkisiyle 2021/22 küresel mısır üretimi tahminlerini revize ederek düşürdü.