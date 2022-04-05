Ürün fiyatları hala yükseliş kanalında

Evrim KÜÇÜK

Rus tankları ve askeri araçlarının Ukrayna topraklarına girmesinin üzerinden geçen 40 günde emtia piyasaları hareketli bir dönem geçirdi. Petrolün varili 100 doları aştı, alüminyum rekor seviyeye çıktı, başta buğday olmak üzere tahılların fiyatları son yılların en yüksek seviyesini gördü. Emtia fiyatları yılın 2’nci çeyreğine yılbaşına kıyasla yüzde 33 yukarıda giriyor.

Önemli bir petrol, doğal gaz, kömür, alüminyum ve buğday tedarikçisi olan Rusya ile aynı zamanda önemli bir buğday ve yağlı tohum ihracatçısı olan Ukrayna'nın savaşın enflasyonu hızlandırabileceği, tedarik zincirlerini daha da bozabileceği ve piyasaları rayından çıkarabileceği konusundaki endişelerin yansıması olarak fiyat artışlarının nisan-haziran döneminde devam etmesi bekleniyor. Reuters tarafından hazırlanan 2’nci çeyrek teknik görünüm raporu enerji ve metal fiyatlarında yükselişin süreceğine, tahıllarda savaşın etkisinin izleneceğine dikkat çekiyor. Rapor, genel olarak emtiada yükseliş trendinin korunacağını vurguluyor.

Petrolde 139 dolar/varil yeniden mümkün görünüyor

Brent petrol fiyatı geçtiğimiz hafta neredeyse yüzde 10 kayıp vererek 105 dolar/varil seviyesinden işlem gördü. ABD Başkanı Joe Biden'ın Mayıs ayından başlayarak altı ay boyunca günde 1 milyon varil serbest bırakacağını açıklamasının fiyatları aşağı çekti. Ayrıca COVID-19 tedbirleri uygulayan dünyanın en büyüt petrol tüketicisi Çin’den gelen talebin azalacağı beklentisi de fiyatları düşüren faktörlerden biri.

Teknik analizler ise fiyatların yılın 2’nci çeyreğinde 7 Mart’ta test edilen 139.13 dolar seviyesini yeniden göreceğine işaret ediyor. 97.26 ve 101.20 destek seviyelerinin iyi çalıştığını belirten analistler, buraların üzerinde yükseliş trendinin korunduğunu söylüyor. Aynı şekilde WTI petrolünde 127.79 dolarda başlayan düzeltmenin tamamlandığını gösteren teknik analizlere göre WTI da mart ayındaki 130.50 dolar bölgesine geri gitme potansiyeline sahip.

Bakırda 10.715 dolar aşılırsa 11.700 dolar hedeflenecek

Bakır fiyatları yılın ilk çeyreğinde, Ukrayna savaşının arz üzerindeki etkisine dair endişeler nedeniyle yüzde 6 değer kazanarak 10.371 dolar seviyesine geldi. Çin’de imalatın zayıfl aması ve ICSG verisine göre Peru ile Endonezya’da üretimin artmasına bağlı olarak 2021’de bakır üretiminin yüzde 2.3 artması fiyatları bir miktar baskı altına aldı. Yine de teknik görünüm bakırda pozitif harekete işaret ediyor. Londra Metal Borsası’nda (LME) bakın tonu bu çeyrek içinde 10.715 doları test edebilir. Bu seviyenin üzerine çıkılması halinde ise 11.714 dolar hedef haline gelebilir. Kırmızı metal 4.371 dolar düzeyinden bu yana yükseliş dalgası içinde. Ancak bu dalganın 11.714 dolarda sonlanması bekleniyor. Buranın üzerine sıçrama olursa 14.519- 16.252 dolar aralığına doğru yeni bir dalga start alabilir. Teknik olarak 11 bin doların üzerinin hedefl enmesi için 10.175 doların geçilmesi şart. Buranın üzerine çıkmakta başarısız olması halinde bakır fiyatlarının 9.539-9.789 aralığında yolculunu sürdürmesi bekleniyor.

Alüminyum yeniden 4.000 doları zorlayacak

Alüminyum vadeli işlemleri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin hemen ardından arz kesintileri ve artan üretim maliyetleri nedeniyle mart ayında ulaşılan 3.966 dolarlık rekor seviyeye yakın. LME’de fiyatlar 1988'den bu yana en büyük üç aylık kazancını takiben ton başına 3.600 dolar civarında. Artan Rusya-Ukrayna gerilimi ve azalan stoklar nedeniyle ortaya çıkan arz riski yılın 2’nci çeyreğinde de fiyatları desteklemeye devam edecek gibi görünüyor. 1.455 dolardan başlayan yükseliş dalgasıyla fiyatların mart ayında gördüğü gün içi rekoru 4.073 dolar/ton seviyesine yeniden ulaşabileceği tahmin ediliyor. Fiyatlarda düzeltmenin 3.228 dolarda tamamlandığını düşünen analistler, 4.073 dolar yakalanamasa bile fiyatların 3.847-4.021 dolar bandına çıkma potansiyeli olduğunu söylüyor. 3.228 doların altına doğru bir kırılma ise 2.738-3.041 bölgesine doğru bir kapı açılmasına neden olabilir. Bu da, 1.455 dolardan başlayan yükseliş trendinin son bulması anlamına gelir. Metalde boğa görünümünün bozulmaması için fiyatların 3.392'nin altına sert bir düşüş göstermemesi gerekli.

Palm yağı, marttaki 7.268 ringit zirvesini yeniden test edebilir

Nisan ayına gerileyerek giren palm yağı fiyatlarının nisan-haziran döneminde yeniden yükselmesi bekleniyor. Malezya palm yağı vadeli işlemleri, ham petrol fiyatlarındaki düşüş ve Endonezya'nın palm yağı ürünleri üzerindeki ihracat kısıtlamalarını kaldırma kararının baskısıyla Nisan ayı başında ton başına 5,450 Malezya Ringiti civarına geriledi. Haftalık gerileme yüzde 7, aylık gerileme yüzde 16’yı aştı. Dünyanın en büyük üreticisi, üreticilerden planladıkları ihracatlarının yüzde 30'unu iç pazara satmalarını istemek yerine ihracat vergisini artırdı. Bunun yanında Malezya Palm Yağı Konseyi 2022 küresel üretiminde hafif bir artış öngörüyor ve Malezya'nın üretiminin 18.9 milyon ton ve Endonezya'nın üretiminin ise 47,1 milyon ton olmasını bekliyor. Palm yağı Mart ayında 7.268 MYR ile rekor seviyeye ulaştı. Teknik analizler, 2020 yılında 1.939 dolarda başlayan yükseliş trendinin devam ettiği ve fiyatların yeniden mart ayındaki zirvesine ulaşabileceğini ortaya koyuyor. Fiyatların 7.268 ringiti aşması halinde ise 8.142-8.764 ringit aralığında kadar çıkma olasılığı bulunuyor. 5.506 ringit önemli bir destek. Buranın aşağı doğru kırılması 5.121 dolara doğru düşüşün yanında yükseliş trendinin tersine döndüğü sinyali verebilir. Ancak trend tersine dönse bile, belli bir süre sonra fiyatların rekoru test etmesinin beklenebileceği belirtiliyor.

Tahılların yönü için Karadeniz'e bakılacak

■ SOYA FASULYESİ

Chicago vadeli işlemlerinde, Karadeniz'den gelen arzın daha fazla azalacağına dair korkularının, barış görüşmeleriyle hafiflemesiyle 1 ayın en düşük seviyesi olan 16 dolar civarına geriledi. Yine de, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ve Arjantin'in soya fasulyesi yağı, soya küspesi ve diğer ilgili ürünlerin ihracat kayıtlarını durdurma kararının ardından piyasada sıkışıklık devam ediyor. Fiyatlarda destek konumunda olan 16.41 doların aşağı yönlü kırılmasıyla 14.07-15.55 dolar aralığına gevşeme yaşanabileceği belirtiliyor. Fakat fiyatların 16.41 üzerine yeniden çıkması halinde yükselişlerin yeniden hız kazanabileceği ifade ediliyor. 16.41 geçilirse 2012’nin en yüksek seviyesi 17.94 dolar/kile direnç seviyesine yönelme olabilir. Burası önemli çünkü aşılması halinde fiyatların 19.84-21.73 dolar aralığına doğru güçlü bir ralli yapabileceği belirtiliyor. Yani 16.41’den başlayacak yukarı yönlü bir hamle 21.73 dolara giden yolun başlangıcı olarak görülüyor. Bu yolda 17.94 direncinden sonra 18.44 dolar fiyatların duraksayacağı bir diğer seviye.

■ BUĞDAY

Fiyatlar, soya gibi barış görüşmelerinin etkisiyle 1 ayın en düşük seviyesine geriledi ve kile başına 10 doların altına indi. Fiyatların 10.45’in altına inmesi 9.14-9.59 dolara doğru düşüş yaşanmasına neden olabilir. Ayrıca buğdayda boğa eğilimine dair şüpheler oluşturabilir. Fiyatların yükseliş alanına girmesi için 10.45 doların üzerinde kalması gerekiyor. Eğer bu gerçekleşirse 12.07 dolar direnci bu çeyrek içinde yeniden denenebilir. Bu da 13.18-14.69 dolar bölgesinin önünü açar.

■ MISIR

Vadeli işlemler, iki büyük mısır ihracatçısı olan Rusya ve Ukrayna'dan gelen arz endişelerinin canlılığını korumasıyla kile başına 7.3 dolar civarında seyrediyor. USDA, 2021/22 küresel mısır kapanış stoklarını geçen ayki tahminlere göre 900 bin ton düşüşle 302.2 milyon olarak öngörüyor. Teknik analizler ise son bir yılda yüzde 31 yükselen mısır fiyatlarının nisan-haziran döneminde 8.37- 9.07 dolar civarına gelebileceğine işaret ediyor. Savaş nedeniyle fiyatların mevcut seviyelerden yüzde 30 yükselebileceği tahminleri yapılıyor. 8.37’de bir düzeltme başlarsa 9.07 hedefinin terk edilebilir. Bu düşüş 7.34’ün altına kadar sarkarsa yükselişin 8.37’de tamamlandığı sinyali oluşabilir.

Kahve yükselen trend içinde, kakao biraz daha geriden geliyor

Kakao vadeli işlemleri, artan talebe karşın, yükselen gübre fiyatlarının üretim beklentilerini düşürmesi nedeniyle ton başına yaklaşık 2.600 dolarla 6 haftanın en yüksek seviyelerinde geziyor. Kakao fiyatları yılın 2’nci çeyrekte 2.821 dolar/ton direncini yeniden test edebilir. Buranın üzerinde kalması halinde 2.993 dolar görülebilir. Eğer bu seviyede aşılırsa 3.271 dolar hedefi onay görebilir. Sonrasında ise yeni hedef 3.600 dolar olur. Kakao vadelilerinde 3 ayrı 2.821 doları aşma denemesi de başarısız oldu. Ancak 2.838 dolarda başlayan düzeltme 2.542’de destek bulmuş görünüyor. Kahve fiyatları New York’ta yılbaşından bu yana yüzde 1 artarak pound başına 2.3 dolar civarında. Teknik analizler fiyatın Şubat 10’da test ettiği 2.60 dolar seviyesinin nisan-haziran periyodunda yeniden görülebileceğine işaret ediyor. 2019 yılının en düşük seviyesi 0.87 dolardan bu yana bir düzeltmenin yaşandığı kahvede mevcut dalganın henüz bir kısmının tamamlandığına dikkat çekiliyor. Kahvenin önüne çıkan bariyerlere aşarak 2.7-3.08 dolar aralığına tırmanabileceği tahminleri yapılıyor. Kahvede projeksiyon analizleri 3.51 dolarlık rekor hedefe işaret ediyor. Bunun yakalanıp yakalanmayacağını kestirmenin zor olduğu ifade edilmekle birlikte, genel olarak yükseliş eğiliminin devam ettiği vurgulanıyor. Aşağıda ise 2.07 bariyerinin altına inilmesinin 1.75-1.91 seviyelerini gündeme getirebileceği uyarısı yapılıyor.