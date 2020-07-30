WGC: Global altın talebi yılın ilk yarısında yüzde 6 azaldı

30 Temmuz 2020

Dünya Altın Konseyi (WGC), bugün yayınladığı "Altın Talep Trendleri 2020 2'nci Çeyrek" raporunda, ikinci çeyrekte global altın talebinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 düşüşle 1.015 ton olduğunu da belirtti.

Merkez bankaları ve hükümetlerin, COVID-19 salgınına faiz indirimi ve devasa likidite enjekteleri ile yanıt vermelerinin altın destekli BYF'lere (ETF) 734 ton altın akışını ateşlediğini belirten WGC, BYF'lere bu Külçe ve sikke olarak altın yatırımının ikinci çeyrekte keskin şekilde daraldığını ve yılın ilk 6 ayında bu yönde talebin yüzde 17 düşüşle 396 ton olduğunu aktaran Konsey, yılın ilk yarısında mücevher amaçlı altın talebinin de yüzde 46 düşüşle 572 ton olduğunu duyurdu.

İlk 6 ayda merkez bankalarının altın alımları da net 233 ton seviyesinde gerçekleşti.