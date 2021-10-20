Yemeklik yağ talebi soya fasulyesine yaradı

Soya fasulyesinin Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, yemeklik yağlara olan talepteki artışın piyasayı desteklemesiyle üst üste beş günlük yükselişini sürdürerek bir haftalık zirvesinin yakınında işlem gördü.

Soya fasulyesi yüzde 0.1 yükselerek 12.29-3/4 dolar/bushel yani 451.6 dolar/ton seviyesine çıktı.

Buğday, dün büyük oranda yatay seviyede işlem gördükten sonra küresel arzdaki daralmanın fiyatları desteklemesiyle bugün hafif arttı.

Buğday fiyatları yüzde 0.5 artışla 7.39-1/2 dolar/bushel yani 271.5 dolar/ton seviyesine çıktı. Mısır ise yüzde 0.1 azalarak 5.29-3/4 dolar/bushel, yani 208.3 dolar/ton seviyesine geriledi.

AgResource danışmanlık şirketi dün yaptığı açıklamada, hasattaki büyümenin yavaşladığı bir dönemde çiftçilerin gıdaya ve yenilenebilir enerjiye olan yüksek talebi karşılamaya yetecek mahsulü yetiştirmeleri için daha fazla alana ihtiyaçlarının olduğunu belirtti.