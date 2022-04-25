Yemeklik yağlarda 'ambargo' endişesi: Zirveye yükseldi

Küresel sebze yağları fiyatları, Endonezya'nın palmiye yağı ihracatına ambargo uygulamasının ardından küresel gıda arzına ilişkin kaygıların artmasıyla birkaç yılın zirvesine yükseldi.

İthalatçılar, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve olumsuz hava koşulları nedeniyle alternatif kaynaklarda stokların zaten azalmakta olmasıyla yemeklik yağlar için yüksek maliyetler ödemek durumunda kaldı.

Bursa Malaysia vadeli işlemler borsasında işlem gören ve en yaygın kullanılan sebze yağı olan palmiye yağı fiyatları yüzde 6 yükselerek martta gördüğü zirve seviyeye yaklaşırken, Chicago borsasında işlem gören soya fasulyesi yağı vadeli kontratları 2008'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeye yakın seyretti.

Çin'de Dalian borsasında işlem gören palmiye yağı vadeli kontratları yüzde 3, soya fasulyesi vadeli kontratları ise yüzde 1.5 yükseldi.

Hububat fiyatları geriledi

Buğday, mısır ve soya fasulyesi fiyatları ise geriledi.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları yüzde 0.5 azalarak 10.70 dolar/bushel, yani 393.2 dolar/ton seviyesine geriledi.

Mısır yüzde 0.9 gerileyerek 7.82 dolar/bushel yani 307.9 dolar/ton seviyesine düştü. Soya fasulyesi de yüzde 0.9 değer kaybederek 16.72 dolar/bushel yani 614.4 dolar/ton seviyesine geriledi.