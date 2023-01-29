Yemen'de 3 ay yetecek kadar emtia stoku var

Yemen resmi haber ajansı SABA'ya göre, Sanayi ve Ticaret Bakanı Muhammed el-Eşvel, Aden'de düzenlenen Tüketiciyi Koruma Yüksek Komitesinin toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eşvel, ülke ekonomisinin güven verici olduğunu belirterek, emtia stokunun ramazan sonrasına kadar yani yaklaşık 3 ay yeteceğini ifade etti.

Son gümrük hamlesi kararının sadece lüks malları hedef aldığını kaydeden Eşvel, söz konusu kararın yasa ve yönetmeliklerle korunan temel gıda maddelerini içermediğini dile getirdi.

Eşvel'in açıklamaları, uluslararası donörlerden gelen finansmanda yaşanan açıklar, Ukrayna savaşının tahıl üretimi üzerine etkileri ve küresel enflasyon nedeniyle ülkedeki gıda krizinin büyüyeceği endişelerine yanıt mahiyetinde geldi.

Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 2017'de kurulan Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi, geçici başkent Aden dahil ülkenin güneyinde etkinlik gösteriyor.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, 17 Ekim 2022'de yaptığı açıklamada, Yemen'de 23,4 milyon kişinin insani yardıma muhtaç, 17 milyon insanın da gıda güvenliğinden yoksun olduğunu belirtmişti.