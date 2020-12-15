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Yeni karatina hazırlıkları etkisiyle altın fiyatları yükseldi

Bazı Avrupa ülkelerinin karantina hazırlıklarına başlamasıyla değerli metal fiyatları yükseldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Birleşik Krallık, Hollanda ve İtalya'nın karantinalar ve önlem sıkılaştırmalara başlamasıyla güvenli liman arayan yatırımcılar değerli metallere döndü.

Altın fiyatlarında artışı Pfizer ve BioNTech'in COVID-19 aşısının Birleşik Krallık ve ABD'de onaylanmış olmasına rağmen, Avrupa'da henüz onaylanmamış olması da destekledi.

Gelişmeler etkisiyle, altın yüzde 1 artışla 1.846,59 dolara gümüş yüzde 1,86 artışla 24,29 dolara yükseldi.

Yurt içinde ise altın yüzde 0,68 artarken, gram altın 464,53 liraya, cumhuriyet altını ise 3.102,14 liraya yükseldi.