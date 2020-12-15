Yeni karatina hazırlıkları etkisiyle altın fiyatları yükseldi

Birleşik Krallık, Hollanda ve İtalya'nın karantinalar ve önlem sıkılaştırmalara başlamasıyla güvenli liman arayan yatırımcılar değerli metallere döndü.

Altın fiyatlarında artışı Pfizer ve BioNTech'in COVID-19 aşısının Birleşik Krallık ve ABD'de onaylanmış olmasına rağmen, Avrupa'da henüz onaylanmamış olması da destekledi.

Gelişmeler etkisiyle, altın yüzde 1 artışla 1.846,59 dolara gümüş yüzde 1,86 artışla 24,29 dolara yükseldi.

Yurt içinde ise altın yüzde 0,68 artarken, gram altın 464,53 liraya, cumhuriyet altını ise 3.102,14 liraya yükseldi.