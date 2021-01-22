Yeni kısıtlamalarla petrolde ibre aşağı

Hilal SARI

Yeni ABD Başkanı Joe Biden’ın Donald Trump’ın son haftasında kaldırmaya niyetlendiği seyahat kısıtlamalarını uzatacak olması, aralarında Japonya, İngiltere ve Kanada gibi ülkelerin yasakları uzatacağını duyurmuş olması, daha bulaşıcı mutasyonun küresel seyahatleri bir süre daha tıkayacağına işaret ediyor. Avrupa Birliği liderleri de dün şimdiye kadar 60’tan fazla ülkede görülen daha bulaşıcı varyantın AB içinde yayılmaması için seyahat kısıtlamalarını ele aldı ve sınırlar arası hareket her an tekrar kısıtlanabilir. Aşılamanın beklendiği kadar hızlı ilerlememesi ve sınırlar arası hareketin bir süre daha askıda kalacağı endişeleri uzmanlara göre aralıktan bu yana ilk kez petrolde stokların tekrar artışa geçmesine neden olabilir.

ABD’de 15 Ocak’la biten haftada ham petrol stoklarının 2,6 milyon varil arttı. Reuters anketinde ise beklenti 1,2 milyonluk düşüş gerçekleşmesiydi. ING analistleri “Eğer bugün açıklanacak Uluslararası Enerji Ajansı verileri de benzer bir stok artışına işaret ederse, aralık ayının başından bu yana stoklarda ilk kez tekrar artış görülmüş olacak” diyerek uyarıyor. Brent dün TSİ 16:30’da 55,89 dolardan işlem görürken, WTI ise 53 dolara geriledi.

Çin’de tatil öncesi artan vakalar da endişe yaratıyor

Beijing yönetimi seyahatlerde COVID-19 testi koşulunu sıkıca uygulasa da ülkede artan vakar dünyanın en büyük petrol tüketicisinin iştahına engel olabilir. Şangay’da iki ay sonra ilk kez toplum içi bulaşma sonucu bir vaka ortaya çıkması sonrası seyir ve Çin Yeni Yılı’nda onlarca milyon kişinin seyahat edecek olması önümüzdeki günlerde petrol fiyatlarının yakından izleyeceği gelişmeler.

ECB vaka artışı sürerse harekete geçecek

Avrupa Merkez Bankası (ECB) da dün faizlere dokunmadığı toplantısında vaka artışlarına dikkat çekerek “Vaka artışları sürerse harekete geçmeye hazırız” mesajı verdi. Avrupa genelinde artan vakalar Almanya’nın yasakları 14 Şubat’a uzatmasına, Hollanda’nın da gelecek hafta yeni bir karantinaya başlamasına neden oldu. Fransa’da dışarı çıkma yasak erken saate çekilirken, Portekiz cumadan itibaren okulları kapatıyor.

Hidrojen 2025’te petrolden ucuz olabilir

Norveç merkezli hidrojen teknolojisi şirketi Nel’in dün yaptığı açıklama bu anlamda kritik önem taşıyor. Nel, ürünlerinin daha rekabetçi olması için operasyonlarını genişleteceğini, 2025 yılı itibariyle kilo başına 1,5 dolar ile yeşil hidrojenin fosil alternatiflerine göre daha ucuz olmasını hedeflediklerini duyurdu. CEO Jon Andre Loekke, 2019 yılında 2,5-4,5 dolar/kilo olan bu maliyetin 2025’te 1,5 dolara inmesinin “Yeşil hidrojeni fosil paritesine ulaştıracağını ve sınıf emisyon gezegen hedefleri bağlamında bunun en önemli başarı olacağını” söyledi. Hisseleri son bir yılda yüzde 200’den fazla yükselen Nel’in piyasa büyüklüğü 5,3 milyar dolara yükseldi.

Biden politikaları da etkili olacak

Biden hükümetinin 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketi ve dev altyapı yatırımlarının kısa vadede petrolü desteklemesi öngörülüyor. Ancak Biden’ın hükümetinin karbon emisyonlarını azaltma hedefleri ve ilk günden bir boruhattı projesini iptal etmek gibi fosil karşıtı politikaları petrol fiyatlarını uzun vadede baskılayan bir etken olabilir. Yenilenebilir enerjilere geçişin ABD hükümeti tarafından desteklenmesi, alternatif enerji kaynaklarındaki fiyatları daha hızlı düşürerek, fosilin yeşil rakiplerini hızlandırabileceği değerlendirmeleri yapılıyor.