Yeni umutlar, yeni hedefler!

Evrim KÜÇÜK

Kıymetli madenler piyasası yılın ikinci çeyreğine iyi bir başlangıç yaptı. İlk çeyrekte yüzde 10 gerileyen altın nisanda yönünü yukarı çevirdi. Tahvil faizlerinin ve dolar endeksinin gerilemesinden aldığı destekle 1.795 dolar/ons seviyesini test eden batı metal, önceki gün yapılan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısından çıkan ‘ekonomiye destek sürecek’ masajıyla rahatladı. Uzmanlar, altının 1.800 doları aşması için elverişli bir ortam oluştuğunu belirterek, ‘yükseliş umudu arttı, altına kendine yukarıda yeni hedefler koydu’ diyor.

Emtia Vadeli Ticaret Komisyonu’nun (CFTC) son verileri, ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki düşüşün bazı fonları ve portföy yöneticilerini altına piyasasına geri çektiğini gösteriyor. Buna göre geçtiğimiz hafta altın vadeli işlemlerinde spekülatif açık pozisyonlar 4 bin 773 sözleşme artarak 116 bin 843’e çıktı. Yakın vadede altında 1.800 doların aşılacağı beklentisi güçlenirken, sonrasında görebileceği hedeflere dair senaryolar da yeniden yazılmaya başlandı.

1.880 dolara hamle yapabilir

Ons altın, kritik direnci olan 1.790 seviyesini aştığı takdirde 1.850-1.880 bölgesine doğru hareketini sürdürebilir. Commerzbank, altında 1.876 dolara doğru denemelerin görülebileceğini düşünüyor. Bankanın FICC Teknik Analiz Araştırma Ekip Başkanı Karen Jones, aşağıda destek seviyesi 1.730 doların altına düşmediği sürece sarı metalde yönün yukarı olduğunu söylüyor. Commerzbank emtia araştırma başkanı Eugen Weinberg de, şu anda ekonomik iyileşme iyi göründüğünden altının potansiyelinin sınırlı olduğunu fakat orta ve uzun vadede fiyatların yükselen enflasyon, merkez bankaları teşvikleriyle canlanmasını bekliyor.

Credit Suisse'deki stratejistleri ons altının 1.835 dolar barajını geçmesini bekliyor.1.765 dolarda taban oluşturan altının 1.835 doları geçeceğini öngören kuruluş, altındaki yükseliş eğiliminin bittiğini söylemek için 1.724’ün altının test edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Benzer şekilde ABC Bullion da altında 1.760 destek seviyesinin korunduğuna dikkat çekerek altında 1.835 doları hedeflediklerini belirtiyor. Yatırım şirketinin küresel genel müdürü Nicholas Frappell, faizlerdeki gerilemeyle birlikte altında hareketlilik beklediklerini söylüyor.

2022’de 2.150 dolar mümkün

Market Insight da altınla ilgili hazırladığı temel ve boğa görünümlü iki ayrı senaryoda farklı beklentiler ortaya koyuyor. Üzerinde konsensüse varılan temel senaryosunda kuruluş, altın fiyatlarının 2022’nin ilk çeyreğinde 1.860 dolara çıkacağını öngörüyor. Altının bu yılki kayıplarını geri alacağını düşünen kuruluş, bu beklentisine gerekçe olarak doların zayıflayacağı ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1.6’nın altında kalacağı yönündeki tahminleri gösteriyor.

Market Insight’ın boğa senaryosunda ise altın fiyatlarının 2022’nin ilk üç ayında 2.150 dolara ulaşarak, 6 Ağustos 2020’de gördüğü 2.072 dolarlık tüm zamanların rekorunu aşacağına inanıyor. Bu senaryoyu, getiri kontrolü ve daha fazla parasal müdahale olasılığını göz önüne alarak hazırlayan kuruluş,

dolar endeksinin 83 puanla ile 2014’ten bu yana en düşük seviyeye ineceği öngörülen bu senaryoda, yatırımcının altına güveninin yeniden güçlü bir şekilde inşa edileceği varsayılıyor.

Amerikan yatırım bankası Goldman Sachs, bu yıl içinde altında 2.000 doların test edilmesini mümkün görüyor. Banka negatif reel faiz ortamı korundukça genel olarak emtia piyasalarında ve altında yükselişin devam edeceğini savunuyor.

Tahvil faizleri, altındaki hesapları değiştirdi

Altın piyasalarının cazibesi aylar sonra yeniden artmaya başlasa da, geçen yılki rekor seviyelere dönüş bazı analistler ve işlemcilere göre çok mümkün değil. Geçtiğimiz yıl COVID-19 salgını ekonomileri altüst ettiğinde ve merkez bankalarını piyasalara para pompalamaya ve faiz oranlarını düşürmeye zorladığında spot altın tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2.072 dolara çıkmıştı. Reuters tarafından bu hafta sonuçları yayınlanan bir ankete göre bu yıl için ortalama altın fiyatı tahminleri düştü. 42 analist ve işlemcinin katılımıyla yapılan ankette 2021’de ortalama altın fiyatı için medyan tahmin 1,784 dolar ve 2022 için 1,743 dolar oldu. Üç ay önce benzer bir ankette tahminler sırasıyla 1.925 ve 1.908 dolardı. Ortalama fiyat beklentisinin gerilemesinin nedeni, altınla rekabet eden bir varlık sınıfı olan devlet tahvillerinin getirilerinin hızla yükselmesi ve bunun beklentilerden önce merkez bankalarını parasal sıkılaştırmaya yönelteceği şeklindeki spekülasyonlar.

Ancak analistler, altına olan ilginin ABD Dolarının zayıflaması, enflasyon dalgalanması, düşen borsalar veya ekonomik büyümeyi rayından çıkaracak kadar büyük bir koronavirüs enfeksiyonu dalgası gibi olaylarla yeniden canlanabileceğini söylüyor. Ayrıca, pandemide daha önce yaşanan düşüşün Asya'daki altın talebindeki canlanmanın fiyatların çok fazla düşmesini önleyeceğini söylediler.