Yüksek faiz emtianın yolunu kesti!

Evrim KÜÇÜK

Dünya hammadde piyasalarında 2020 sonlarında başlayan yükseliş, COVID-19 sonrasında talep toparlanmasının, arzı geride bırakacağı beklentileriyle beslendi. Bakır fiyatları, 2011'den bu yana ilk kez 9.000 dolar/ton seviyesini aştı, Brent ham petrol vadeli işlemleri, 2020'de 16 dolar/varile geriledikten sonra, kısa süre önce 70 doların üzerine tırmandı. Tahıl fiyatları da son yılların en yüksek seviyelerinde. Ancak güçlü dolar ve ABD’de 1.60’ın üzerine çıkan tahvil getirisinin yarattığı baskı kısa vadede emtiada fiyatların gevşemesine neden olabilir.

Bloomberg Emtia Endeksi son 2.5 yılın en yüksek seviyesinde. Son bir yılda yüzde 31.6 yükselen endeksin yılbaşından bu yana getirisi yüzde 10’dan fazla. Ancak fiyat artışları gerçek bir fiziki talep artışından çok beklenen toparlanmaya göre pozisyon almak isteyen spekülatif yatırım veya "kağıt" talebi tarafından yönlendirildi. Bu da piyasalarda bir düzeltme beklentisi yarattı.

Saxo Bank'ın emtia stratejisi başkanı Ole Hansen'e göre yatırımcılar silah sesini daha duymadan yarışa başladıklarından dolayı emtia piyasalarında bir konsolidasyon görülmesi mümkün. Talebin güçlü bir şekilde artacağı öngörülerini koruduklarını düşünen analist, öncesinde ise bakır gibi bazı metallerde yüzde 10’a varan düzeltme beklenebileceğini söylüyor. Hansen ayrıca ABD’de 10 yıllık tahvil getirisinin yükselmesi ve güçlü doların da emtia piyasalarında baskı oluşturduğuna dikkat çekiyor. Dolar çoğu emtia için temel fiyatlama mekanizması. Doların değer kazanması, dolar cinsinden fiyatlanan emtianın cazibesini azalttığı için hammadde fiyatlarında gerilemeye yol açıyor.

Ekonomik teşvikler mükemmel fırtına yaratacak

Sonrasında ise fiyatların kaldığı yerden yükselmeye devam etmesini sağlayacak bazı faktörlere işaret ediyor Hansen. S&P Global Platts’a konuşan analist, son yıllarda üretim kapasitesinin artırılmasına yeterince yatırım yapılmaması nedeniyle bazı metallerde ve petrolde arz sıkışıklığı potansiyelini gördüklerini belirtiyor. Hükümetin teşvik paketleri ve Avrupa ile Çin'deki yeşil yatırım planlarından kaynaklanan büyük harcamaların emtia piyasasında yükseliş getireceğini dile getiriyor ve “Bu ekonomilerin mükemmel bir fırtına yaratarak hem gerçek talep hem de yatırım talebi yaratacaklarını söyleyebilirim” diyor.

Metaller yükselişini sürdürecek

Endüstriyel metal fiyatları son 1 yılda yüzde 46 ile emtia piyasalarının genelinden daha fazla yükseliş gösterdi. Ekonominin canlanmasıyla metal fiyatlarında yükselişin devam edeceği tahmin ediliyor. Commerzbank, 2021'de bakır, kurşun, alüminyum ve çinkoda yükselişin sürmesini beklerken; kalay ve nikelde düşüş beklediğini bildirdi. Ancak 2022'de yalnızca nikel yükseliş gösterirken bakır, kurşun, alüminyum, çinko ve kalayın hız keseceğini öngörüyor. Alman kuruluş, bu yıl ve önümüzdeki yıl sanayi metalleri için ortalama fiyat tahminini açıkladı. Banka bakır fiyatlarının 2021'de ortalama 8.650 dolar ve 2022'de 8.350 dolar olmasını bekliyor. LME bakırın 50 günlük hareketli ortalaması şu anda 8.327 dolar civarında işlem görüyor. 3 ay vadeli bakır, dün Çin ekonomisinden gelen verilerle 9.199 dolarla iki haftanın zirvesini test etti. Commerzbank şu sıralar LME’de tonu 2.000 dolardan satılan kurşunun bu yıl ton başına ortalama 1.975 dolar ve 2022'de 1.725 dolar olmasını bekliyor. Alüminyum fiyatlarının ise 2021'de ton başına ortalama 2.075 dolar ve 2022'de 1.975 dolar olacağını tahmin ediliyor. LME'nin alüminyum için 50 günlük hareket ortalaması şu anda 2.063 dolar civarında. Commerzbank çinko fiyatlarının 2021'de ton başına ortalama 2.800 dolar, gelecek yıl 2.775 dolar olmasını bekliyor. Çinko için 50 günlük hareketli ortalama şu anda 2.752 dolar. Commerzbank, kalay fiyatlarının 2021'de ton başına ortalama 22.600 dolar olmasını, 2022'de 21.500 dolara inmesini bekliyor. Kalay için 50 günlük hareketli ortalama şu anda 23 bin dolar civarında. Commerzbank nikel için diğer metallerden daha iyimser tahminde bulunuyor. Fiyatlarının 2021'de ton başına ortalama 17.700 dolar olacağını, gelecek yıl ise 19.300 dolara çıkacağını öngörüyor. Buna göre Commerzbank 2022'de yalnızca nikelin yükselmesini, bakır, kurşun, alüminyum, çinko ve kalayın bu yıla kıyasla düşüş eğiliminde olacağını tahmin ediyor.