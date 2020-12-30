Zayıflayan dolar altın fiyatına destek olmaya devam ediyor

EUR/USD paritesinin bugün 1,22953'e kadar gerilemesinin ve Birleşik Krallık'ta tespit edilen yeni COVID-19 mutasyonunun ABD'de de görülmesinin etkisi ile spot altın fiyatı bugün ons başına 1.886,22 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Spot altın şu sıralarda düne göre yüzde 0,33 artışla ons başına 1.885,28 dolar seviyesinden işlem görürken, EUR/USD 1,22857'den işlem görüyor.

Analistler, "Zayıf bir dolar altına güvenin devam ettirilmesi için küçük bir yukarı yönlü ivme yaratmak için yeterli oldu" değerlendirmesini yapıyorlar. Ancak, ABD'de yardım çeki tutarının 600 dolardan 2 bin dolara çıkarılmasını Cumhuriyetçiler tarafından Senato'da engellenmeye devam edilmesi altın fiyatında yukarı hareket sınırlıyor.

Spot altın fiyatı için ilk direnç ons başına 1.888 dolar, buranın geçilmesi halinde ons başına 1.907 dolar hedeflenebilir. Aşağı hareketlerde ise ilk destek ons başına 1.875 dolar seviyesinde.

Bakır fiyatları da yükseldi

Londra Metal Borsası'nda (LME) 3 ay vadeli bakır, yüzde 0,2 artışla ton başına 7.876,50 dolardan işlem gördü.

LME'de nikel yüzde 0,1, çinko yüzde 0,5 arttı, kurşun yüzde 0,3 düştü.