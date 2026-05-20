ABD 30 yıllık tahvillerinde faiz 19 yılın zirvesinde

ABD 30 yıllık tahvil faizi İran ile yaşanan gerilimin enflasyonist baskıları artıracağı endişesiyle yüzde 5,2 seviyesine çıkarak 2007 yılından bu yana en yüksek seviyesini kaydetti. Yatırımcıların uzun vadeli devlet tahvillerinden çıkış yapmasıyla birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 4,69 ile 2025 yılının başından bu yana en yüksek noktasına ulaştı. Tahvil piyasalarındaki bu satış dalgası küresel hisse senedi endekslerinde de gerilemeye yol açtı.

Enerji maliyetleri makro veriler üzerindeki baskıyı artırıyor

Petrol ve doğalgaz fiyatları, Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatlardaki aksamalar nedeniyle son dört yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Tüketici ürünlerinden uçak biletlerine kadar geniş bir yelpazeye yansıyan enerji maliyetleri, makroekonomik verileri yukarı yönlü zorluyor.

Nisan ayına kadar olan 12 aylık dönemde ABD tüketici fiyatları yüzde 3,8 artarak Mayıs 2023'ten bu yana en hızlı yıllık yükselişini kaydetmişti. Üretici enflasyonu ise nisan ayında yıllık yüzde 6 seviyesine ulaşarak 2022 yılının sonlarından bu yana en keskin artışını göstermişti. Morningstar Kıdemli Ürün Müdürü Liz Templeton, tahvil getiri eğrisinin uzun vadeli kısmının bu yeniden fiyatlandırmanın yükünü taşıdığını ifade etti.

ABD 30 yıllık tahvil faizi için yüzde 6 beklentisi öne çıkıyor

Şubat ayı sonlarında İran ile gerilim başlamadan önce piyasa katılımcıları bu yıl Fed'den üç faiz indirimi öngörmüştü. Mevcut durumda ise yatırımcılar merkez bankasının bir sonraki adımının indirim yerine artış olabileceğine yönelik pozisyon alıyor. Bu değişim, merkez bankasının liderliğini üstlenecek olan yeni Fed Başkanı Kevin Warsh tarafından yönetilecek.

Bank of America tarafından salı günü yayımlanan küresel fon yöneticileri anketine göre katılımcıların yüzde 62'si ABD 30 yıllık tahvil faizi oranının yüzde 6 seviyesine yükseleceğini tahmin ediyor. Benzer şekilde Birleşik Krallık 30 yıllık tahvil faizleri 1998 yılından bu yana görülmeyen seviyelere çıkarken Japonya devlet tahvillerinde de tarihi zirveler test ediliyor.

Bütçe açığı ve hisse senedi piyasalarındaki gerileme sürüyor

Hazine Bakanı Scott Bessent borçlanma maliyetlerini düşürmeyi hedeflese de piyasa yapıcı kurumlarla yapılan anketler federal bütçe açığının eylül ayında sona erecek mali yıl kapanışında 1 trilyon 950 milyar dolara ulaşacağını gösteriyor. Bütçe açığının 2027 yılına kadar 2 trilyon doları aşması bekleniyor.

Yükselen tahvil faizleri salı günü hisse senedi piyasalarında da değer kayıplarına yol açtı. Dow Jones Sanayi Endeksi 322 puan gerilerken S&P 500 endeksi yüzde 0,67 azalarak 7 bin 353 puana düştü; Nasdaq Bileşik endeksi ise yüzde 0,84 değer kaybetti. Her üç endeks de üst üste üçüncü işlem gününü kayıpla tamamlayarak tahvil piyasasındaki satış ağırlıklı seyrin hisse senedi kanadındaki baskısını teyit etti.