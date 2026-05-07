ABD-İran görüşmeleri piyasaları rahatlattı: Petrol ve doğal gaz sert düştü

İran’ın yaklaşık 10 haftadır devam eden savaşı sona erdirmeye yönelik ABD’nin sunduğu yeni teklifi değerlendirmeye alması, enerji piyasalarında sert düşüşe neden oldu.

Brent petrolün varil fiyatı günü yüzde 8’e yakın kayıpla 101,27 dolardan tamamlarken, ABD ham petrolü de yüzde 7’nin üzerinde değer kaybetti. Avrupa’da doğal gaz fiyatlarında ise yüzde 14’e varan düşüş görüldü.

Hürmüz Boğazı için yeni plan

Konuya yakın kaynakların aktardığına göre Washington yönetiminin hazırladığı tek sayfalık mutabakat taslağında, İran’ın teklifi kabul etmesi halinde Hürmüz Boğazı’nın aşamalı olarak yeniden enerji sevkiyatına açılması ve İran limanlarına uygulanan ABD ablukasının kaldırılması yer alıyor.

Piyasalar, küresel enerji arzında tarihi ölçekte kesintilere yol açan Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyatın yeniden başlaması ihtimalini fiyatlamaya başladı.

Kaynaklar, taraflar arasında henüz nihai anlaşmanın sağlanmadığını, İran’ın nükleer programına yönelik detaylı görüşmelerin ise ilerleyen süreçte ele alınacağını belirtti.

Trump’tan “temkinli iyimser” mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü Fox News’e yaptığı açıklamada teklif konusunda “temkinli şekilde iyimser” olduğunu ifade ederek, ABD ile İran arasındaki savaşın bir hafta gibi kısa sürede sona erebileceğini söyledi.

BOK Financial Securities Kıdemli Başkan Yardımcısı Dennis Kissler ise, “Piyasa bir barış anlaşmasını fiyatlamaya çalışıyor ancak detaylar sürekli değiştiği için bunu yapmak zor” değerlendirmesinde bulundu.

ABD ile İran arasındaki olası ilerlemeye ilişkin haber ilk olarak Axios tarafından servis edilirken, gelişme Hürmüz Boğazı çevresindeki çatışmaların petrol fiyatlarını yukarı taşıdığı ve ateşkesin bozulabileceğine yönelik endişelerin arttığı bir dönemde geldi.

İran’dan güvenli geçiş açıklaması

Öte yandan Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda İran’ın ABD’nin teklifini kabul etmemesi halinde “bombalamaların başlayacağını” söyledi. Bu açıklama sonrası petrol ve doğal gaz fiyatları gün içindeki kayıplarının bir bölümünü geri aldı.

Konuya yakın kaynaklar, Tahran yönetiminin ABD’nin teklifine ilişkin yanıtını önümüzdeki iki gün içinde arabulucu Pakistan üzerinden iletmesinin beklendiğini aktardı. İran yönetimi ise yeni protokol kapsamında Hürmüz Boğazı’nda güvenli geçişin sağlanacağını duyurdu.