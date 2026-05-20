ABD petrol stoklarında beklentilerin üzerinde sert düşüş

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine göre, ABD’de ham petrol stokları 15 Mayıs ile sona eren haftada sert düşüş kaydetti.

Açıklanan verilere göre ham petrol stokları 9,11 milyon varil azaldı. Böylece düşüş, piyasalardaki 3,36 milyon varillik beklentinin yaklaşık üç katı seviyesinde gerçekleşti. Önceki hafta ise stoklarda 2,19 milyon varillik gerileme kaydedilmişti.

Benzin stoklarında sert gerileme

Benzin stoklarında da piyasa tahminlerinin oldukça üzerinde düşüş yaşandı. Verilere göre benzin stokları 5,79 milyon varil azalırken, piyasa beklentisi 2,11 milyon varillik düşüş yönündeydi.

Önceki hafta benzin stoklarında yaklaşık 500 bin varillik artış görülmüştü.

Cushing stokları da geriledi

Damıtılmış petrol ürünleri stoklarının 1,05 milyon varil düştüğü belirtilirken, Oklahoma eyaletindeki Cushing depolama merkezindeki ham petrol stoklarında ise 1,43 milyon varillik azalma kaydedildi.

Isıtma yakıtı stoklarının ise aynı dönemde 180 bin varil arttığı açıklandı. Damıtılmış ürün stokları önceki hafta 319 bin varil gerilemişti.

İthalat verileri de açıklandı

API verilerine göre ABD’nin ham petrol ithalatı haftalık bazda 90 bin varil azalırken, petrol ürünleri ithalatı ise 280 bin varil artış gösterdi.