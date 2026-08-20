ABD petrol stoklarında büyük sürpriz: Beklentinin 22 katı arttı

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ABD'de ticari ham petrol stokları geçen hafta 4 milyon 400 bin varil artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı. Analistler, stoklarda yaklaşık 200 bin varillik sınırlı bir yükseliş öngörüyordu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) açıkladığı verilere göre ülkedeki ticari ham petrol miktarı, haftalık artışın ardından 428 milyon 800 bin varile ulaştı.

Stratejik petrol rezervleri geriledi

Ticari stokların dışında tutulan ABD'nin stratejik ham petrol rezervleri ise aynı dönemde 5 milyon 300 bin varil azaldı. Böylece stratejik rezervlerin toplam miktarı 293 milyon 400 bin varile indi.

Ülkedeki benzin stokları da geçen hafta 700 bin varil artarak 209 milyon 400 bin varil seviyesinde kaydedildi.

Günlük petrol üretimi yükseldi

ABD'nin ham petrol üretimi, 8-14 Ağustos haftasında günlük 25 bin varil artış gösterdi. Bu yükselişle birlikte ülkedeki günlük üretim 13 milyon 830 bin varile çıktı.

Aynı dönemde ham petrol ithalatı, bir önceki haftaya kıyasla günlük 746 bin varil azalarak 6 milyon 593 bin varile geriledi.

Ham petrol ihracatı ise günlük 1 milyon 8 bin varillik artışla 4 milyon 66 bin varile ulaştı.

Yıllık üretimin 13,8 milyon varil olması bekleniyor

EIA'nın Ağustos 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 800 bin varil düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.