ABD'de petrol hesabı şaştı: Artış beklenen stoklar eridi

ABD'de ticari ham petrol stokları, artış beklentisine rağmen geçen hafta yaklaşık 3 milyon 200 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) verilerine göre, stoklar 424 milyon 100 bin varile gerilerken piyasalarda yaklaşık 1 milyon 900 bin varillik artış öngörülüyordu.

Stratejik stoklar azaldı, benzin stokları arttı

Ticari stoklara dâhil edilmeyen stratejik ham petrol rezervleri de aynı dönemde 800 bin varil düşerek 283 milyon varile indi. Benzin stokları ise ters yönde hareket ederek 400 bin varil artışla 204 milyon 700 bin varile ulaştı.

Üretim ve dış ticarette yükseliş

Stoklardaki gerilemeye karşılık, ABD'nin günlük ham petrol üretimi 26 Eylül-2 Ekim haftasında 24 bin varil artarak 13 milyon 979 bin varil oldu.

Bu dönemde ithalat ve ihracat da yükseldi. Günlük ham petrol ithalatı önceki haftaya göre 1 milyon 142 bin varil artışla 6 milyon 840 bin varile, ihracat ise 1 milyon 195 bin varil artışla 4 milyon 765 bin varile çıktı.

EIA'nın ekim ayı "Kısa Dönem Enerji Görünümü" raporu, üretimde gelecek yıl da artış beklendiğine işaret ediyor. Kurum, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 870 bin varil, gelecek yıl ise 14 milyon 300 bin varil olacağını tahmin ediyor.