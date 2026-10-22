ABD'nin petrol stoklarında büyük sürpriz: Düşüş beklentinin 31 katına ulaştı

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ABD'de ticari ham petrol stokları, geçen hafta 3 milyon 100 bin varil azalarak piyasa beklentisinin üzerinde geriledi. Aynı dönemde benzin stoklarında ve günlük ham petrol üretiminde de düşüş kaydedildi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) verilerine göre, ticari ham petrol stokları 412 milyon 500 bin varile indi. Piyasada stokların yaklaşık 100 bin varil azalması bekleniyordu.

Stratejik rezervler ve benzin stokları da geriledi

Ticari stoklardan ayrı tutulan stratejik ham petrol rezervleri, haftalık bazda 300 bin varil azalarak 282 milyon 700 bin varile düştü. Benzin stokları ise 3 milyon varillik gerilemeyle 205 milyon 300 bin varil oldu.

Üretim ve dış ticarette düşüş

Stoklardaki azalışa üretimdeki gerileme de eşlik etti. ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 10-16 Ekim haftasında 410 bin varil düşerek 13 milyon 269 bin varile indi.

Aynı dönemde günlük ham petrol ithalatı, önceki haftaya kıyasla 291 bin varil azalarak 5 milyon 758 bin varile geriledi. İhracat ise günlük 1 milyon 128 bin varillik düşüşle 3 milyon 442 bin varil olarak gerçekleşti.

Gelecek yıl üretimin artması bekleniyor

Haftalık üretimdeki düşüşe karşın EIA'nın ekim ayı "Kısa Dönem Enerji Görünümü" raporu, yıllık ortalamada gelecek yıl artış öngörüyor. Rapora göre ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 870 bin varil, gelecek yıl ise 14 milyon 300 bin varil olması bekleniyor.