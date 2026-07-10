Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (10 Temmuz 2026 akaryakıt fiyatları)

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

Küresel piyasalardaki dalgalanma, döviz kurundaki oynaklık ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürüyor.

Motorinin litre fiyatına 8 Temmuz'dan bu yana önce 1,33 lira, ardından 76 kuruş ve son olarak gece yarısı itibarıyla 3,08 lira zam yapıldı. Böylece birkaç gün içinde motorinin litre fiyatındaki toplam artış 5 lirayı aşarken, büyükşehirlerde pompa fiyatı 70 TL bandının üzerine çıktı.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 62.90 TL

Motorin: 69.88 TL

LPG: 31.19 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 62.72 TL

Motorin: 69.73 TL

LPG: 30.59 TL

Ankara:

Benzin: 63.86 TL

Motorin: 70.99 TL

LPG: 31.19 TL

İzmir:

Benzin: 64.12 TL

Motorin: 71.26 TL

LPG: 30.99 TL