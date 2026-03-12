Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine indirim mi geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (12 Mart 2026 akaryakıt fiyatları)

Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (12 Mart 2026)
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Benzin ve motorinde tabelaya çifte indirim geldi. 12 Mart Perşembe’den itibaren benzinde 3 TL, motorinde 4,58 TL’lik düşüş uygulanırken, eşel mobil sistemi nedeniyle bu indirim pompaya sınırlı yansıdı; fiyatlar benzinde 75 kuruş, motorinde ise 1,15 TL geriledi. 12 Mart 2026 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.
Benzin ve motorine 12 Mart Perşembe gününden itibaren benzine 3 TL, motorine ise 4 lira 58 kuruş indirim geldi.
Ancak bir süredir uygulanan eşel mobil sistemi nedeniyle bu indirim, benzine 75 kuruş, motorine ise 1 lira15 kuruş olarak yansıdı.
Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 60.39 TL
Motorin: 64.16 TL
LPG: 30.49 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 60.23 TL
Motorin: 64.00 TL
LPG: 29.89 TL
Ankara:
Benzin: 61.35 TL
Motorin: 65.27 TL
LPG: 30.37 TL
İzmir:
Benzin: 61.63 TL
Motorin: 65.55 TL
LPG: 30.29 TL