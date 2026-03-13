Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (13 Mart 2026 akaryakıt fiyatları)

Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (13 Mart 2026)
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Benzin ve motorinde tabelaya çifte indirim geldi. 13 Mart 2026 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?
28 Şubat'ta başlayan ve brent petrol fiyatlarında derin dalgalanmalara yol açan ABD-İsrail İran savaşı, iç piyasada akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor.
Motorin grubunda 3,04 TL, benzin grubunda 1,88 TL fiyat artışı gerçekleşti. Artışların yüzde 75 oranı Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV karşılanırken, kalan yüzde 25 oran ise pompa satış fiyatlarına yansıdı.
Pompaya yansıyacak artışlar şu şekilde gerçekleşti:
* Motorin grubunda 76 Kuruş
* Benzin grubunda 47 Kuruş.
Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 60.85 TL
Motorin: 64.92 TL
LPG: 30.49 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 60.69 TL
Motorin: 64.76 TL
LPG: 29.89 TL
Ankara:
Benzin: 61.81 TL
Motorin: 66.03 TL
LPG: 30.37 TL
İzmir:
Benzin: 62.09 TL
Motorin: 66.31 TL
LPG: 30.29 TL