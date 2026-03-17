Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Benzine zam mı geliyor? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (17 Mart 2026 akaryakıt fiyatları)

Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (17 Mart 2026)
Petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle benzinde çarşamba gününden itibaren 2,17 liralık fiyat artışı gündemde. Eşel Mobil Sistemi kapsamında artışın yüzde 75’lik bölümü ÖTV’den karşılanırken, pompaya yansıması beklenen zam 54 kuruş olacak.
Akaryakıt piyasasında petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın etkisiyle benzine zam bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre, çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 2,17 liralık artış öngörülüyor.
Ancak söz konusu artışın tamamı pompa fiyatlarına yansımayacak. Eşel Mobil Sistemi kapsamında artışın yüzde 75’lik bölümü Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) karşılanacak. Böylece sürücülere yansıyacak zam tutarının 54 kuruş seviyesinde kalması bekleniyor.
Beklenen artışın ardından benzinin litre fiyatı İstanbul’da 61,95 lira, Ankara’da 62,92 lira, İzmir’de 63,19 lira ve Doğu illerinde 64,5 lira seviyelerine yükselecek.
İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 61.41 TL
Motorin: 65.91 TL
LPG: 30.49 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 61.26 TL
Motorin: 65.76 TL
LPG: 29.89 TL
Ankara:
Benzin: 62.38 TL
Motorin: 67.03 TL
LPG: 30.37 TL
İzmir:
Benzin: 62.65 TL
Motorin: 67.31 TL
LPG: 30.29 TL