Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Benzine indirim mi geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (19 Haziran 2026 akaryakıt fiyatları)

Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (19 Haziran 2026)
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Benzine gece yarısından itibaren indirim geldi. 3 lira 96 kuruşluk indirimin, Eşel Mobil Sistemi nedeniyle 99 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansıdı. 19 Haziran 2026 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.
Küresel piyasalardaki dalgalanma, döviz kurundaki oynaklık ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürüyor.
Akaryakıt fiyatlarında bu haftanın dördüncü indirimi benzinde gerçekleşti. Gece yarısından itibaren geçerli olan 3 lira 96 kuruşluk fiyat düşüşünün 99 kuruşu pompa satış fiyatlarına yansırken, kalan bölüm Eşel Mobil Sistemi kapsamında ÖTV'den karşılandı.
İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 62.19 TL
Motorin: 64.45 TL
LPG: 31.99 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 62.03 TL
Motorin: 64.29 TL
LPG: 31.39 TL
Ankara:
Benzin: 63.14 TL
Motorin: 65.55 TL
LPG: 31.97 TL
İzmir:
Benzin: 64.42 TL
Motorin: 65.82 TL
LPG: 31.79 TL