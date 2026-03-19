Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı gelecek? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (19 Mart 2026 akaryakıt fiyatları)

Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (19 Mart 2026)
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Motorin fiyatlarına cuma gününden itibaren litre başına 5 lira 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Artışla birlikte motorin fiyatı birçok ilde 72 liranın üzerine çıkacak. 19 Mart 2026 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?
Akaryakıt piyasasında sürücüleri ve taşımacılık sektörünü yakından ilgilendiren yeni bir fiyat artışı gündemde. Döviz kurları ile uluslararası petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle motorin fiyatlarında hafta sonuna doğru sert bir artış bekleniyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, cuma günü itibarıyla motorinin litre fiyatına 5 lira 37 kuruş zam bekleniyor.
Fiyatlar 75 TL sınırına yaklaşacak
Beklenen zamla birlikte motorin litre fiyatının İstanbul’da 71,09 liraya, Ankara’da 72,21 liraya, İzmir’de 72,49 liraya yükselmesi bekleniyor. Doğu illerinde ise fiyatlar 73,89 lira seviyesine çıkacak.
İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 61.97 TL
Motorin: 65.91 TL
LPG: 30.49 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 61.83 TL
Motorin: 65.76 TL
LPG: 29.89 TL
Ankara
Benzin: 62.94 TL
Motorin: 67.03 TL
LPG: 30.37 TL
İzmir
Benzin: 63.22 TL
Motorin: 67.31 TL
LPG: 30.29 TL