Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (20 Mart 2026 akaryakıt fiyatları)

Motorin fiyatlarına bugün (20 Mart Cuma) itibarıyla 5 lira 18 kuruş zam yapıldı. Böylece motorinin litre fiyatı birçok büyükşehirde 70 TL sınırını aşarak tarihi seviyelere yükseldi.

Motorinde normal şartlarda uygulanması gereken 5 lira 76 kuruşluk artışın 58 kuruşluk bölümü Eşel Mobil Sistemi kapsamında karşılandı. Bu nedenle zam pompaya 5 lira 18 kuruş olarak yansıdı.

Son zamla birlikte motorinin litre fiyatı başta büyükşehirler olmak üzere birçok noktada 70 TL barajının üzerine çıktı. Böylece motorin fiyatı, akaryakıt piyasasında bugüne kadarki en yüksek seviyelerden birine ulaşmış oldu.

Benzine zam var mı?

18 Mart’ta benzine yapılan 2,17 TL’lik zammın pompa fiyatlarına 54 kuruş olarak yansımasının ardından, 19 Mart’ı 20 Mart’a bağlayan gece itibarıyla benzin grubunda yeni bir fiyat değişikliği yapılmadı.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 62.00 TL

Motorin: 71.10 TL

LPG: 30.49 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 61.86 TL

Motorin: 70.96 TL

LPG: 29.89 TL

Ankara:

Benzin: 62.97 TL

Motorin: 72.22 TL

LPG: 30.37 TL

İzmir:

Benzin: 63.25 TL

Motorin: 72.50 TL

LPG: 30.29 TL