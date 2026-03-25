Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (25 Mart 2026 akaryakıt fiyatları)

Orta Doğu’da yaşanan jeopolitik gerilim, enerji piyasalarında sert fiyat hareketlerine yol açarken, Türkiye’de akaryakıt fiyatları da peş peşe zamlarla tarihi seviyelere ulaştı. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Körfez bölgesinde artan tansiyon, petrol fiyatlarını yukarı taşırken, gece yarısından itibaren benzin ve motorinde sınırlı bir indirim uygulandı.

Bölgede savaş riskinin büyümesi ve Hürmüz Boğazı’nın kapanabileceğine yönelik endişeler, küresel petrol arzına ilişkin kaygıları artırdı. Bu gelişmelerin etkisiyle uluslararası petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına doğrudan zam olarak yansıdı. Eşel mobil sisteminde biriken tutarların da büyük ölçüde erimesiyle birlikte artışlar pompaya tam olarak yansırken, akaryakıt fiyatları rekor seviyelere çıktı.

Son zamlarla birlikte motorin litre fiyatı bazı bölgelerde 81 TL seviyesine kadar yükseldi. Ancak piyasalardaki son gelişmelerin ardından gece yarısından itibaren motorinde 3,72 TL, benzinde ise 55 kuruş indirim yapıldı.

İndirim sonrası motorin fiyatı İstanbul’da yaklaşık 74,03 TL’ye, Ankara’da 75,15 TL’ye, İzmir’de ise 75,42 TL’ye geriledi. Doğu illerinde ise motorin fiyatı 77 TL, benzin fiyatı ise 65 TL seviyelerine indi.

Benzin fiyatları ise son düzenlemenin ardından İstanbul’da 62,49 TL, Ankara’da 63,44 TL ve İzmir’de 63,72 TL seviyelerinde bulunuyor.

Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 62.43 TL

Motorin: 73.98 TL

LPG: 30.49 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 62.29 TL

Motorin: 73.84 TL

LPG: 29.89 TL

Ankara:

Benzin: 63.41 TL

Motorin: 75.12 TL

LPG: 30.37 TL

İzmir:

Benzin: 63.68 TL

Motorin: 75.39 TL

LPG: 30.29 TL