Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Benzine indirim mi geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (26 Mayıs 2026 akaryakıt fiyatları)

Küresel piyasalarda ABD ile İran arasında anlaşma umutlarının güçlenmesi ve İran’dan izin alan tankerlerin Hürmüz Boğazı’ndan yeniden geçiş yapmaya başlamasıyla petrol fiyatları düşüşe geçti.

Petrol fiyatlarının 100 doların altına gerilemesi, akaryakıt ürünlerinde indirim beklentisini gündeme taşıdı.

Sektör kaynaklarına göre yarından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 3,27 liralık indirim yapılması planlanıyor.

Ancak Türkiye’de uygulanan eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin pompaya yansıyacak kısmının 82 kuruş seviyesinde olması bekleniyor.

Planlanan indirimin ardından İstanbul’da benzinin litre fiyatının 64,28 liraya, Ankara’da 65,26 liraya, İzmir’de ise 65,54 liraya gerilemesi öngörülüyor.

Doğu illerinde ise benzinin litre fiyatının yaklaşık 66,89 lira seviyesine düşmesi bekleniyor.