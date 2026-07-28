Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (28 Temmuz 2026 akaryakıt fiyatları)

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

Küresel piyasalardaki dalgalanma, döviz kurundaki oynaklık ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürüyor.

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 1 lira 34 kuruş indirime gidildi.

İndirimin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da 77,16 liraya, Ankara'da 78,29 liraya, İzmir'de 78,56 liraya, doğu illerinde ise 80,02 liraya geriledi. Motorindeki indirime karşın benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 67.10 TL

Motorin: 77.21 TL

LPG: 31.19 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 66.94 TL

Motorin: 77.06 TL

LPG: 30.59 TL

Ankara:

Benzin: 68.06 TL

Motorin: 78.32 TL

LPG: 31.29 TL

İzmir:

Benzin: 68.29 TL

Motorin: 78.60 TL

LPG: 31.19 TL