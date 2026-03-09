Google Haberler

Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (9 Mart 2026)

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. 9 Mart 2026 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?

Cihan Oruçoğlu
Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (9 Mart 2026 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

Salı günü motorine 2 lira 14 kuruş, benzine 1 lira 54 kuruş zam bekleniyor. Eşel mobil sistem gereğince motorinde 53, benzinde 39 kuruş artış olacak.

Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 59.89 TL
Motorin: 64.70 TL
LPG: 30.49 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 59.73 TL
Motorin: 64.54 TL
LPG: 29.89 TL

Ankara:

Benzin: 60.85 TL
Motorin: 65.81 TL
LPG: 30.37 TL

İzmir:

Benzin: 61.13 TL
Motorin: 66.09 TL
LPG: 30.29 TL

