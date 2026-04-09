Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine indirim mi geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (9 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları)

Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (9 Nisan 2026)
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Petrol fiyatlarında Hürmüz Boğazı etkisiyle yaşanan sert düşüşün pompaya indirim olarak yansıması bekleniyor. Cuma günü motorinde 14,55 TL, benzinde ise 1,61 TL indirim öngörülüyor. 9 Nisan 2026 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.
Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılacağı beklentisiyle petrol fiyatlarında yaşanan yüzde 10’u aşan sert düşüş, akaryakıtta büyük indirim beklentisini beraberinde getirdi. Cuma günü motorinde litre başına 14,55 TL, benzinde ise 1,61 TL indirim öngörülüyor.
İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 63.25 TL
Motorin: 85.29 TL
LPG: 34.99 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 63.10 TL
Motorin: 85.14 TL
LPG: 34.39 TL
Ankara:
Benzin: 64.22 TL
Motorin: 86.42 TL
LPG: 34.87 TL
İzmir:
Benzin: 64.50 TL
Motorin: 86.70 TL
LPG: 34.79 TL