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Akaryakıta çifte zam geldi: Motorin 8,89 TL birden arttı

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1,61 TL, motorine ise 8,89 TL zam yapıldı. Artışlar pompa satış fiyatlarına doğrudan yansırken, en yüksek fiyat değişimi motorinde görüldü. 14 Ağustos 2026 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?

Cihan Oruçoğlu
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Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (14 Ağustos 2026 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

Küresel piyasalardaki dalgalanma, döviz kurundaki oynaklık ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt

14 Ağustos Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1,52 TL, motorine ise 8,89 TL zam yapıldı. Artışlar pompa satış fiyatlarına doğrudan yansırken, en yüksek fiyat değişimi motorinde görüldü.

Motorinde ÖTV sıfırlandı

Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile motorinden alınan maktu ÖTV, 13-31 Ağustos tarihleri arasında sıfır lira olarak belirlendi. Böylece uluslararası ürün fiyatlarındaki yükselişin motorin fiyatlarına etkisinin bir bölümü vergi düzenlemesiyle sınırlandırıldı. ÖTV’nin sıfırlanmaması halinde pompadaki fiyat artışının daha yüksek olması bekleniyordu.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 71.43 TL
Motorin: 79.68 TL
LPG: 33.79 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 71.27 TL
Motorin: 79.53 TL
LPG: 33.19 TL

Ankara:

Benzin: 72.40 TL
Motorin: 80.80 TL
LPG: 33.89 TL

İzmir:

Benzin: 72.69 TL
Motorin: 81.07 TL
LPG: 33.79 TL

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