Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? (3 Haziran 2026)

Akaryakıta çifte zam: Pompa fiyatlarına yansıdı
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Gece yarısından itibaren geçerli olan artışla benzinin litre fiyatı 47 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 98 kuruş yükseldi. 3 Haziran 2026 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.
Uluslararası ürün fiyatlarındaki yükselişin ardından benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi.
3 Haziran'dan itibaren geçerli olan artışla benzinin litre fiyatı 47 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 98 kuruş yükselirken, İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin 63,45 TL'ye, motorin ise 66,30 TL'ye çıktı.
İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 63.45 TL
Motorin: 66.31 TL
LPG: 31.99 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 63.31 TL
Motorin: 66.17 TL
LPG: 31.39 TL
Ankara:
Benzin: 64.42 TL
Motorin: 67.44 TL
LPG: 31.97 TL
İzmir:
Benzin: 64.70 TL
Motorin: 67.71 TL
LPG: 56.60 TL