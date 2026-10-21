Akaryakıtta 2027 uyarısı! Savaşın ötesinde yeni arz engeli

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Morgan Stanley, savaşın petrol tedarikinde yol açtığı aksamalar hafiflese dahi petrol ürünlerinde arzın 2027 ortasına kadar sınırlı kalabileceğini bildirdi. Kurumun değerlendirmesinde, rafineri bakımlarındaki "alışılmadık ölçüde büyük artışa" dikkat çekildi.

Martijn Rats ve Charlotte Firkins'in de aralarında bulunduğu analistlerin salı günü yayımladığı nota göre, rafinerilerde planlı duruşlardan etkilenen günlük kapasite, gelecek yılın ikinci çeyreğine kadar 3,4 milyon varil artacak.

Bakım kaynaklı duruşlar normalin iki buçuk katında

Analistler, beklenen artışın normal düzeyin iki buçuk katına ulaştığını belirtti. Bu miktarın, Orta Doğu ve Rusya'daki rafinerilerde halen yaşanan üretim kesintilerinin de üzerinde olduğu ifade edildi.

Değerlendirmeye göre, 2027'nin ikinci çeyreği başlangıçtan itibaren yoğun bakım duruşlarının yaşanacağı bir dönem olarak öne çıkarken, planlanan duruşların kapsamı zaman içinde daha da genişledi. Bu nedenle söz konusu döneme kadar rafineri üretiminde "çok az toparlanma" bekleniyor.

Savaş ve enerji tesislerine saldırılar arzı zorluyor

Küresel akaryakıt piyasasındaki darboğazda, Orta Doğu'da yaklaşık sekiz aydır devam eden savaşın yanı sıra Rusya ve Ukrayna'nın birbirlerinin enerji altyapısına yönelik son dönemde yoğunlaşan saldırıları da etkili oluyor.

Özellikle taşımacılık, ısınma ve sanayide kullanılan dizel gibi yakıtların ihracatında görülen sert düşüş, bu ürünlerin fiyatlarının ham petrole göre daha keskin yükselmesine yol açtı.

Ertelenen bakımlar yeniden gündemde

Morgan Stanley'nin notunda, rafinerilerin yüksek kâr marjlarından yararlanabilmek için bakım çalışmalarını ötelediği belirtildi. Ancak bu çalışmaların "süresiz olarak ertelenemeyeceği" vurgulandı.

Böylece savaş kaynaklı kesintilerin azalması halinde bile, devreye girecek bakım takviminin petrol ürünleri arzı üzerindeki baskıyı sürdürmesi bekleniyor.