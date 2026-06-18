Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Benzine indirim mi geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (18 Haziran 2026 akaryakıt fiyatları)

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Akaryakıtta bu haftanın 4. indirimi: Sıra benzinde

ABD-İran mutabakatının ardından gerileyen petrol fiyatları akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor. Motorinde hafta içinde peş peşe gelen indirimlerin ardından, benzinin litre fiyatında da yarından itibaren 3,96 liralık indirim bekleniyor. Eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin 99 kuruşunun pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor.

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Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarında indirim sürecini hızlandırdı.

ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın ardından küresel piyasalarda gerileyen petrol fiyatları, yurt içindeki akaryakıt fiyatlarına da yansımaya devam ediyor.

Bu hafta motorin fiyatlarında art arda üç kez indirime gidilirken, akaryakıtta dördüncü indirim benzinde bekleniyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 3,96 lira indirim yapılacak. Ancak eşel mobil sistemi kapsamında indirimin 99 kuruşluk bölümü pompa satış fiyatlarına yansıyacak. 

İndirimin ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 62,16 liraya, Ankara'da 63,11 liraya, İzmir'de 63,39 liraya ve doğu illerinde ortalama 64,75 liraya gerileyecek. 

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Kaynak: HABER MERKEZİ
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