Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (10 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları)

ABD-İran geriliminin ardından ilan edilen ateşkes, küresel petrol fiyatlarında sert bir geri çekilmeyi beraberinde getirdi.

Petrol fiyatlarının yüzde 10’un üzerinde değer kaybetmesiyle birlikte motorinin litre fiyatında 12,94 lira, benzinin litre fiyatında ise 1,09 lira indirim yapıldı. Küresel piyasalarda jeopolitik tansiyonun geçici olarak düşmesi, pompa fiyatlarında sınırlı da olsa rahatlama sağladı.

Yeni zam kapıda

Petrol piyasalarındaki dalgalanmanın yeniden hız kazanmasıyla birlikte, akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış kararı alındı.

Yarından itibaren geçerli olacak düzenlemeye göre, motorinin litre fiyatına 4,12 lira, benzinin litre fiyatına ise 44 kuruş zam yapılması bekleniyor.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 62.18 TL

Motorin: 72.43 TL

LPG: 34.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 62.03 TL

Motorin: 72.28 TL

LPG: 34.39 TL

Ankara:

Benzin: 63.15 TL

Motorin: 73.56 TL

LPG: 34.87 TL

İzmir:

Benzin: 63.43 TL

Motorin: 73.84 TL

LPG: 34.79 TL