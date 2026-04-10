Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (10 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları)

Akaryakıtta indirim sonrası yeni zam yolda
ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesin ardından petrol fiyatlarında görülen sert düşüş, Türkiye’de benzin ve motorin fiyatlarına kısa süreli indirim olarak yansıdı. Ancak Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı çevresinde süren jeopolitik riskler nedeniyle bu rahatlama uzun sürmedi. Akaryakıt ürünlerinde yarından itibaren yeni bir fiyat artışı bekleniyor.
ABD-İran geriliminin ardından ilan edilen ateşkes, küresel petrol fiyatlarında sert bir geri çekilmeyi beraberinde getirdi.
Petrol fiyatlarının yüzde 10’un üzerinde değer kaybetmesiyle birlikte motorinin litre fiyatında 12,94 lira, benzinin litre fiyatında ise 1,09 lira indirim yapıldı. Küresel piyasalarda jeopolitik tansiyonun geçici olarak düşmesi, pompa fiyatlarında sınırlı da olsa rahatlama sağladı.
Yeni zam kapıda
Petrol piyasalarındaki dalgalanmanın yeniden hız kazanmasıyla birlikte, akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış kararı alındı.
Yarından itibaren geçerli olacak düzenlemeye göre, motorinin litre fiyatına 4,12 lira, benzinin litre fiyatına ise 44 kuruş zam yapılması bekleniyor.
İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 62.18 TL
Motorin: 72.43 TL
LPG: 34.99 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 62.03 TL
Motorin: 72.28 TL
LPG: 34.39 TL
Ankara:
Benzin: 63.15 TL
Motorin: 73.56 TL
LPG: 34.87 TL
İzmir:
Benzin: 63.43 TL
Motorin: 73.84 TL
LPG: 34.79 TL