Akaryakıtta rekor fiyatlar tüketimi vurdu: 10 günde yüzde 30 düştü

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Fransa'da Orta Doğu'daki gerilimin enerji piyasalarına yansıması, akaryakıt fiyatlarını rekor seviyelere taşırken tüketimde de sert düşüşe yol açtı. Ülkede 11-20 Eylül döneminde akaryakıt tüketimi, eylülün ilk 10 gününe kıyasla yüzde 30 azaldı. Fiyatlardaki yükseliş, Fransızların bütçesinin yanı sıra devletin vergi gelirlerini de etkiledi.

Fransa Kamu Maliyesi Bakanı David Amiel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada enerji fiyatlarındaki yükselişin kamu maliyesine etkisine ilişkin verileri paylaştı.

Orta Doğu'daki savaşın akaryakıt fiyatları ve Fransızların bütçesi üzerindeki etkisinin devam ettiğini belirten Amiel, akaryakıttan sağlanan vergi gelirlerinde de önemli bir kayıp yaşandığını bildirdi.

Vergi gelirlerinde 407 milyon Euro'luk kayıp

Amiel'in açıkladığı verilere göre, 20 Eylül itibarıyla Orta Doğu'daki çatışmaların başlamasından bu yana akaryakıttan elde edilmesi beklenen gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 407 milyon Euro azaldı.

Fiyatlardaki yükselişin tüketici davranışlarına etkisi ise akaryakıt satışlarında görüldü. Yerel basının Fransa Kamu Maliyesi Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, ülkedeki akaryakıt tüketiminde kısa sürede dikkat çekici bir gerileme yaşandı.

Akaryakıt tüketimi 10 günde yüzde 30 düştü

Bakanlık kaynaklarının verilerine göre, 11-20 Eylül tarihleri arasındaki akaryakıt tüketimi, eylül ayının ilk 10 günlük dönemine kıyasla yüzde 30 azaldı.

Tüketimdeki sert gerileme, ülkede akaryakıt fiyatlarının rekor seviyelere ulaştığı bir dönemde gerçekleşti. Fransa'da dizelin litre fiyatı 2,41 Euro sınırına dayanarak yeni bir rekora ulaştı.

Yüksek fiyatlardan en fazla etkilenen iş gruplarının başlattığı eylemler ise devam ediyor.

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim enerji piyasalarını etkiledi

Akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin arkasında Orta Doğu'da devam eden savaş ve enerji tedarikinde yaşanan sıkıntılar bulunuyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın ardından Hürmüz Boğazı'nda artan gerilim, küresel enerji piyasalarında krize yol açtı.

Basra Körfezi'nin girişinde bulunan Hürmüz Boğazı, Orta Doğu'da üretilen petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına taşınmasında kritik öneme sahip.

Hükümet destek programlarını devreye aldı

Yüksek akaryakıt fiyatlarının ekonomi üzerindeki etkisini azaltmak isteyen Fransız hükümeti, fiyat artışından en fazla etkilenen sektörlere yönelik yardım programlarını uygulamaya koydu.

Ancak sağlanan destekler, yüksek fiyatlardan etkilenen kesimler tarafından yeterli bulunmadı.