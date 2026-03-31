Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı geliyor? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (31 Mart 2026 akaryakıt fiyatları)

Akaryakıtta yeni zam kapıda: Motorin 80 TL sınırına yaklaşıyor
Motorin grubunda 1 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 52 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul’da 77,39 liraya, Ankara’da 78,52 liraya, İzmir’de 78,79 liraya yükselecek.
Zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul’da 77,39 lira, Ankara’da 78,52 lira, İzmir’de 78,79 lira, Doğu illerinde ise 80,24 lira seviyesine yükselecek.
İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 62.52 TL
Motorin: 74.87 TL
LPG: 30.49 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 62.38 TL
Motorin: 74.73 TL
LPG: 29.89 TL
Ankara:
Benzin: 63.49 TL
Motorin: 76.00 TL
LPG: 30.37 TL
İzmir:
Benzin: 63.76 TL
Motorin: 76.27 TL
LPG: 30.29 TL