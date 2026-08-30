Akaryakıtta yeni zam: Motorinin litresi 82 lirayı aşacak

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Akaryakıt fiyatlarında motorin kullanıcılarını ilgilendiren yeni bir artış gündemde.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 13 Ağustos'ta sıfırlanan motorin ÖTV'sinin 1 Eylül itibarıyla yeniden uygulanmasıyla pompa fiyatları yükselecek.

Motorinde ÖTV'nin litre başına 3 TL olarak uygulanması bekleniyor. Bu tutara yüzde 20 KDV'nin eklenmesiyle vergi kaynaklı toplam artış litre başına 3,60 TL'yi bulacak.

Benzin fiyatlarında ise 1 Eylül itibarıyla ÖTV veya fiyat değişikliği kaynaklı yeni bir düzenleme öngörülmüyor.

Motorinde ÖTV kademeli artacak

Motorinin litre fiyatında 27 Ağustos'ta petrol ve uluslararası ürün fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle 5,30 TL indirim yapılmıştı. 1 Eylül'de beklenen artış ise piyasa fiyatlarındaki hareketten değil, vergi düzenlemesinden kaynaklanacak.

Cumhurbaşkanı Kararı ile ağustos ayının kalan dönemi için sıfırlanan motorin ÖTV'sinin yıl sonuna kadar kademeli olarak artırılması öngörülüyor.

Buna göre litre başına ÖTV tutarı eylülde 3 TL, ekimde 6 TL, kasımda 9 TL ve aralıkta 12 TL olacak. 1 Ocak 2027'den itibaren ise ÖTV'nin litre başına 13,9006 TL olarak uygulanması bekleniyor.

Motorinin litresi 82 lirayı aşacak

Vergi artışının pompa fiyatlarına yansımasının ardından motorinin litre fiyatının İstanbul'da yaklaşık 81,06 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Motorinin litresinin Ankara'da 82,18 TL, İzmir'de ise 82,46 TL seviyesine çıkacağı hesaplanıyor.