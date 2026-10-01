Aksa Enerji’den 2029 hedefi: Kurulu güç 6 bin 200 MW’a çıkacak

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Aksa Enerji, 2026 Analist Toplantısı’nda global büyüme stratejisi, yatırım programı ve 2029 hedeflerini yatırımcı ve analistlerle paylaştı.

8 ülkede 15 aktif santral ve 3 bin 700 MW kurulu güçle faaliyet gösteren şirket, Afrika ve Orta Asya’daki yatırımlarının yanı sıra Türkiye’de depolamalı yenilenebilir enerji projeleriyle kapasitesini artırmayı planlıyor.

Aksa Enerji, “ticari işletmeye geçiş yılı” olarak tanımladığı 2026’da Kazakistan’daki 264 MW kapasiteli Kızılorda Santrali’ni devreye alarak Orta Asya’daki toplam kurulu gücünü 1.484 MW’a yükseltti.

Afrika’da Gana Kumasi Santrali’nin 179 MW kurulu güce sahip ilk fazının kombine çevrim dönüşümünü tamamlayan şirket, Türkiye’de 58 MW kapasiteli Gaziantep Pamuk Depolamalı GES ile 50 MW kapasiteli Şanlıurfa RASA Müstakil Elektrik Depolama Tesisi’ni ticari işletmeye aldı.

Senegal ve Gabon yatırımlarının da yıl sonuna kadar devreye alınması planlanıyor.

“Değişmeyen tek şey büyüme irademiz oldu”

Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı, şirketin 30 yılı aşan enerji sektörü deneyimiyle Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’tan Orta Asya ve Afrika’ya uzanan geniş bir coğrafyada faaliyet gösterdiğini belirtti.

Jeopolitik gelişmeler, enerji arz güvenliği, emtia fiyatları ve finansman koşullarının sektörü doğrudan etkilediğine işaret eden Kazancı, Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz hattındaki gelişmelerin lojistik süreçlere etkisini de yakından yaşadıklarını söyledi.

Kazancı, “Aksa Enerji’nin 30 yıllık yolculuğunda ekonomik dalgalanmalar, pandemi ve tedarik zinciri krizleri dahil çok farklı dönemlerden geçtik; ancak değişmeyen tek şey büyüme irademiz oldu. Bugün de aynı kararlılıkla yatırımlarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

1,7 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdi

Aksa Enerji CEO’su ve İcra Kurulu Başkanı Naci Ağbal ise 2024-2026 döneminde 8’i termik, 7’si depolamalı yenilenebilir olmak üzere toplam 15 yatırım projesi yürüttüklerini ve bu dönemde 1,7 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Şirketin yeni yatırım programına ilişkin bilgi veren Ağbal, Burkina Faso’daki 119 MW kapasiteli santralin 2027’de devreye alınacağını, Gana’da yapılacak 825 MW kapasiteli Takoradi Santrali’nin ise şirketin bugüne kadarki en büyük yatırımlarından biri olacağını belirtti.

2029 hedefi 6 bin 200 MW kurulu güç

Ağbal, önümüzdeki dönemde yaklaşık 2 bin 500 MW’lık ilave kapasite planladıklarını belirterek, bunun 1.500 MW’ının yurt dışındaki gelir garantili projelerden, 1.000 MW’ının ise Türkiye’deki YEKDEM destekli yenilenebilir enerji yatırımlarından geleceğini kaydetti.

Yatırım programının tamamlanmasıyla şirketin kurulu gücünü 2029’da 6 bin 200 MW’a çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Ağbal, FAVÖK’ü 5 yılda 4 kat artırarak 841 milyon dolara taşımayı planladıklarını söyledi.

Ağbal ayrıca Aksa Enerji’nin 2027 yılı net karından temettü dağıtmayı planladığını açıkladı.

Gana’ya 825 MW’lık Takoradi yatırımı

Aksa Enerji, Afrika’daki büyüme programı kapsamında Gana’da 825 MW kapasiteli Takoradi Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’ni yatırım portföyüne ekledi.

20 yıl süreli ve ABD doları bazlı garantili enerji satış anlaşmasına dayanan projenin tamamlanmasıyla şirketin Gana’daki toplam kurulu gücünün 1.545 MW’a ulaşması öngörülüyor. Senegal, Gabon ve Burkina Faso yatırımlarının da devreye alınmasıyla Aksa Enerji’nin Afrika’daki toplam kurulu gücünün 2 bin 240 MW’a çıkması hedefleniyor.

Yenilenebilir enerjide 1.000 MW’lık büyüme

Türkiye’de yaklaşık 1.000 MW’lık depolamalı yenilenebilir enerji portföyünü hayata geçirmeyi planlayan Aksa Enerji, bu alandaki ilk yatırımlarını 2026’da ticari işletmeye aldı.

58 MW kapasiteli Gaziantep Pamuk Depolamalı GES şirketin faaliyete geçen ilk depolamalı yenilenebilir enerji yatırımı olurken, 50 MW kapasiteli Şanlıurfa RASA Müstakil Elektrik Depolama Tesisi de işletmeye alındı.

Şirket, Kırşehir, Mersin, Kayseri ve Manisa’daki projelerle depolamalı yenilenebilir enerji yatırımlarını büyütmeyi planlıyor. Devam eden yatırımların tamamlanmasıyla yenilenebilir enerjinin Aksa Enerji’nin üretim portföyündeki payının yaklaşık yüzde 20’ye yükselmesi hedefleniyor.