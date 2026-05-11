Aramco'dan Hürmüz uyarısı: 'Tarihin en büyük arz şoku'

Geçtiğimiz gün Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim ve küresel enerji sevkiyatındaki aksamalara rağmen ilk çeyrekte net kârını yüzde 25 artırarak 32,5 milyar dolara çıkardığını açıklayan Saudi Aramco'nun Üst Yöneticisi (CEO) Amin Nasser, yaşanan aksaklıkların küresel enerji piyasalarında tarihin en büyük arz şoklarından birine yol açtığını söyledi.

Nasser, piyasada yaklaşık 1 milyar varillik petrol arz kaybı oluştuğunu belirterek, bu kaybın bir bölümünün alternatif sevkiyat rotaları ve stratejik rezervlerden yapılan satışlarla dengelenmeye çalışıldığını ifade etti.

Gemi trafiği sert şekilde düştü

Nasser, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi sayısında ciddi düşüş yaşandığına dikkat çekti. Daha önce günlük yaklaşık 70 geminin geçtiği bölgede bu sayının 2 ila 5 seviyesine kadar gerilediğini aktaran Nasser, mevcut kesinti temposunun devam etmesi halinde piyasada her hafta yaklaşık 100 milyon varillik ek kayıp oluşabileceği uyarısında bulundu.

"Bugün açılsa bile toparlanma aylar sürebilir"

Hürmüz Boğazı'nın bugün yeniden açılması halinde bile piyasanın dengelenmesinin aylar alabileceğini belirten Nasser, birkaç haftalık ek gecikmenin normalleşme sürecini 2027 yılına kadar uzatabileceğini söyledi.

Nasser ayrıca, ticaretin ve deniz taşımacılığının yeniden tam kapasite başlaması halinde enerji talebinde güçlü toparlanma beklediklerini ifade etti. Ancak arz kesintisinin sürmesi durumunda talep tarafında baskılanmanın devam edeceğini vurguladı.

Talep büyümesi beklentisi sürüyor

Saudi Aramco CEO'su, 2026 yılı için günlük 700 bin ila 900 bin varil arasında petrol talep artışı öngördüklerini açıkladı.

Piyasalarda vadeli işlemler ile fiziki piyasa arasında belirgin ayrışma yaşandığını ifade eden Nasser, güçlü rafineri marjlarının piyasadaki arz sıkışıklığını yansıttığını dile getirdi.

Aramco üretim kapasitesini artırmaya hazır

Şirketin ilk çeyrekte günlük 12,6 milyon varil petrol eşdeğeri üretim gerçekleştirdiğini belirten Nasser, ihtiyaç duyulması halinde yaklaşık üç hafta içinde günlük 12 milyon varillik maksimum sürdürülebilir üretim kapasitesine ulaşabileceklerini söyledi.

Aramco Mali İşler Direktörü (CFO) Al-Murshed ise şirketin yaklaşık 250 milyar varil eşdeğeri rezerv tabanına sahip olduğunu açıkladı.

Al-Murshed, Aramco'nun rezerv büyüklüğünün 2018 yılında uluslararası büyük petrol şirketlerinin toplam rezervlerinin 3,5 katı seviyesindeyken bugün yaklaşık 5 katına ulaştığını ifade etti.