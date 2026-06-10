Asya borsaları gerilerken petrol fiyatları tırmanışa geçti

Ortadoğu'da tırmanan gerilimin piyasaları huzursuz etmesi, emtiaları yukarı iten ve enflasyon endişelerini körükleyen savaşın sona ereceğine dair umutları azaltırken, Asya borsaları geriliyor ve petrol fiyatları yükseliyor. ABD, Trump'ın Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nda bir ABD Apache helikopterini düşürdüğünü söylemesinin ardından İran'a yönelik saldırılar başlattı ve yatırımcıları ateşkes konusunda tedirgin ederken, yükselen petrol fiyatları endişeyi artırdı.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisselerini izleyen en geniş tabanlı MSCI endeksi çarşamba günkü seansta genel satış dalgasının etkisiyle yüzde 0,6 oranında değer kaybetti. Yapay zeka hisselerinin baskı altına girdiği dalgalı bir haftada, Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,9 oranında düşerken, teknoloji ağırlıklı Güney Kore KOSPI endeksi yüzde 2 oranında değer kaybetti.

Jeopolitik riskler petrol fiyatları üzerinde arz endişelerini tetikliyor

Küresel piyasalarda petrol fiyatları, ABD'nin yeni saldırılarının ardından bir önceki seansta gördüğü yedi haftanın en düşük seviyesinden uzaklaşarak erken işlemlerde yaklaşık yüzde 1 tırmandı. Söz konusu gerilimle ivme kazanan petrol fiyatları tablosunda Brent tipi ham petrol vadeli işlemleri yüzde 0,9 artışla varil başına 92,29 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas (WTI) ham petrolü yüzde 0,8 artışla 88,97 dolara çıktı. Singapur'daki Saxo Baş Yatırım Stratejisti Charu Chanana, yatırımcıların jeopolitiği şimdilik bir makro şok olarak değil, manşet riski olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Chanana, yeni İran manşetlerine rağmen varil başına 90 dolar civarında tutunan petrol fiyatları verisinin, piyasaların sürekli bir arz kesintisini henüz tam olarak fiyatlamadığına işaret ettiğini ve enerji altyapısı, nakliye rotaları veya ABD müdahalesinin tırmanması halinde petrol fiyatları üzerinde daha büyük bir yeniden fiyatlandırma için yeterli alan bıraktığını ifade etti. ABD piyasalarında gecelik işlemlerde, yapay zeka hisselerindeki değerleme endişeleri, Ortadoğu bölgesindeki gerilimler ve artan faiz bahislerinin yatırımcıları riskli varlıklardan uzaklaştırmasıyla teknoloji sektöründeki toparlanmanın zayıflaması sonucu ABD borsaları günü düşüşle tamamladı. Savaşın etkisini ölçmek için yatırımcıların odak noktası çarşamba günü ilerleyen saatlerde açıklanacak ABD enflasyon verisi üzerinde yoğunlaşacak.

Enflasyon verisi ve petrol fiyatları kritik eşikte

Reuters'ın düzenlediği bir ekonomist anketi, mayıs ayına kadar olan 12 aylık dönemde artan petrol fiyatları etkisiyle enflasyonun muhtemelen yüzde 4,2 oranında arttığını öngörüyor; veri nisan 2023 tarihinden bu yana tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) kaydedilen en büyük yıllık artış olacak. ABD çalışma bakanlığı tarafından cuma günü açıklanan ve beklentilerden güçlü gelen istihdam raporu, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz oranlarını artıracağı yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Savaş öncesinde iki faiz indirimi beklentisine karşın, yatırımcılar şu anda aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz artırımını tamamen fiyatlıyor. Saxo Stratejisti Chanana, bugünkü TÜFE verisinin yüksek gelmesi halinde Fed'in arz kesintisi ortamında agresif faiz artıramayabileceğini ancak yukarı yönlü hareket eden petrol fiyatları ivme kazanmaya devam ederse enflasyon beklentilerini de görmezden gelemeyeceğini bildirdi.

Döviz piyasaları ve merkez bankası adımları

ABD doları sağlam duruşunu korurken, euro 1,1537 dolar, sterlin ise 1,337 dolar seviyesinden işlem gördü. Yen, yatırımcıların potansiyel resmi müdahale için kumdaki çizgi olarak gördüğü 160 seviyesine yakın seyrederek dolar başına 160,38 seviyesinden el değiştirdi. Çarşamba günü yayımlanan veriler, savaş kaynaklı petrol fiyatları ve genel fiyat baskılarının genişlemesiyle Japonya toptan eşya enflasyonunun mayıs ayında son üç yılın en hızlı artışını kaydettiğini gösterdi ve Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) faiz artırımı argümanını güçlendirdi.

Analistler, yendeki kalıcı zayıflığın ve Fed'in şahin duruşunun BOJ'u kendi faiz artırımlarını hızlandırmaya zorlayabileceğini belirterek, piyasaların 16 Haziran tarihindeki politika toplantısında BOJ'dan bir faiz artırımını artık neredeyse tamamen fiyatladığını söylüyor.

Ameriprise Baş Piyasa Stratejisti Anthony Saglimbene, petrol fiyatları kontrol altında kaldığı müddetçe piyasanın jeopolitik gürültüyü genellikle oldukça iyi absorbe edebildiğini ifade etti. Saglimbene, yüksek petrol fiyatları, sertleşen enflasyon verileri ve Fed politikasının yakın vadede hisse senetlerini daha az destekleyen bir yöne eğilmesi durumunda konfor alanının daraldığını ve şu anda piyasada oluşan asıl riskin söz konusu üçlü baskıdan kaynaklandığını vurguladı.

Gelişmekte olan piyasalar riskleri daha derinden hissediyor; Endonezya Merkez Bankası (BI) piyasaları beklentileri aşan yüksek oranlı bir faiz artırımıyla karşılamasından sadece haftalar sonra, kırılgan rupiyi desteklemek için çarşamba günü yapılan planlanmamış toplantıda faiz oranlarını bir kez daha yukarı çekti.