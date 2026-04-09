Ateşkes beklentilere yansıdı! Dev banka petrol tahminini düşürdü

Goldman Sachs, ABD ile İran arasında sağlanan iki haftalık ateşkesin ardından petrol fiyatlarına ilişkin tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

Banka, Hürmüz Boğazı'ndaki risklerin azalması ve petrol akışının kısmen yeniden başlamasını bu değişikliğin temel nedeni olarak gösterdi.

Tahminler aşağı çekildi

Goldman Sachs, Brent ham petrol için 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin fiyat beklentisini varil başına 99 dolardan 90 dolara indirirken, ABD tipi WTI ham petrol için tahminini 91 dolardan 87 dolara düşürdü.

Hürmüz etkisi fiyatlara yansıdı

Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle birlikte Brent petrol fiyatları hafta genelinde yüzde 11'in üzerinde değer kaybetti. Ancak ateşkesin kalıcılığına dair belirsizlikler ve boğazın hâlen sınırlı şekilde açık olması nedeniyle fiyatlarda dalgalı bir seyir gözleniyor. Perşembe günü Asya piyasalarında ise sınırlı toparlanma görüldü.

Banka, Brent petrol için üçüncü çeyrek tahminini varil başına 82 dolar, dördüncü çeyrek tahminini ise 80 dolar olarak belirledi. WTI için ise sırasıyla 77 ve 75 dolar seviyeleri öngörüldü.

Yukarı yönlü riskler sürüyor

Goldman Sachs, fiyatlara yönelik risklerin yukarı yönlü olmaya devam ettiğine dikkat çekti. Ateşkesin bozulması ve Orta Doğu'da günlük yaklaşık 2 milyon varillik üretim kaybının sürmesi halinde Brent petrol fiyatının yılın son çeyreğinde 115 dolara yaklaşabileceği belirtildi.