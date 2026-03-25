Ateşkes umudu gaz fiyatlarını düşürdü: Arz endişesi sürüyor

Orta Doğu'da diplomatik çözüm beklentilerinin güçlenmesi, Avrupa enerji piyasalarında fiyatlara hızlı yansıdı. Doğal gaz fiyatlarında sert düşüş görülürken, arz tarafına ilişkin riskler ise gündemdeki yerini koruyor.

Avrupa'da gaz fiyatları geriledi

Artan ateşkes beklentileriyle birlikte Avrupa'da referans gösterge olan Hollanda TTF ön ay kontratı erken işlemlerde yüzde 6,75 düşüş kaydetti. Kontrat fiyatı megavat saat başına 50,39 Euro seviyesine geriledi.

Tedarik tarafında belirsizlik sürüyor

Analistler, KatarEnergy'nin geçtiğimiz hafta tesislerine yönelik saldırıların ardından bazı sözleşmelerde mücbir sebep ilan ettiğine dikkat çekti. Öte yandan İran'ın da İsrail'in Güney Pars gaz sahasına yönelik saldırısının ardından Türkiye'ye gaz sevkiyatını durdurduğu belirtildi.

Uzmanlara göre Avrupa için en önemli risk, kış öncesinde depoları doldurma sürecinde Asya ile sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) kargoları için yaşanan rekabet.

Tesis onarımı yıllar sürebilir

Analistler, olası bir ateşkes durumunda bile KatarEnergy'ye ait hasar gören tesislerin kısa sürede tam kapasiteye ulaşmasının zor olduğuna işaret ediyor. Bu nedenle arz tarafındaki risklerin orta vadede devam edebileceği belirtiliyor.

Depolarda doluluk oranı düşük seviyede

Avrupa genelinde doğal gaz depolarının doluluk oranı 24 Mart itibarıyla yüzde 28,42 olarak ölçüldü. Ülke bazında bakıldığında Almanya'da oran yüzde 22,17, Hollanda'da yüzde 6,11, Fransa'da yüzde 21,96 ve İtalya'da yüzde 43,96 seviyesinde bulunuyor.