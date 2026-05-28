Ateşkes umudu zayıfladı, petrol yeniden yükselişe geçti

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilim ve barış anlaşmasına ilişkin beklentilerin zayıflamasıyla Asya piyasalarında sert yükseldi. Tarafların karşılıklı hava saldırıları düzenlemesi, enerji piyasalarında tansiyonu artırırken, yatırımcıların odağı yeniden Hürmüz Boğazı'na çevrildi.

Önceki gün İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açabileceğine yönelik haberlerle gerileyen petrol fiyatları, son gelişmelerin ardından kayıplarını büyük ölçüde geri aldı.

TSİ 07.16 itibarıyla temmuz vadeli Brent petrol kontratları yüzde 3,8 yükselerek varil başına 97,83 dolara çıkarken, Batı Teksas tipi ham petrol (WTI) vadeli kontratları ise yüzde 4 artışla 92,26 dolardan işlem gördü.

ABD ile İran arasında gerilim yeniden yükseldi

İran Devrim Muhafızları, ABD'nin gün içinde Bender Abbas'a yönelik saldırılarına karşılık olarak Kuveyt'te bulunan bir ABD üssünü hedef aldıklarını açıkladı.

Kuveyt yönetimi ise ülkenin füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı savunma sistemlerini devreye aldığını duyurdu ancak saldırıların kaynağına ilişkin detay paylaşmadı.

Yaşanan gelişmeler, Washington'un ateşkesin sürdüğüne yönelik açıklamalarına rağmen ABD ile İran arasında çatışma riskinin yeniden yükseldiği şeklinde değerlendirildi.

ABD yönetimi hafta başında İran'a yönelik operasyonları "meşru müdafaa" olarak tanımlamıştı.

Trump'tan barış anlaşmasına ilişkin mesaj

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari taşımacılığı kısa sürede yeniden başlatacağı yönündeki haberleri reddetmesinin ardından piyasalarda anlaşmaya ilişkin iyimserlik zayıfladı.

Trump ayrıca İran ile olası bir anlaşmadan henüz memnun olmadığını belirterek, taraflar arasında tam uzlaşının sağlanmasının zaman alabileceği mesajını verdi.

Petrol fiyatları çarşamba günü, ABD ile İran arasında anlaşmaya yaklaşılabileceği beklentileriyle sert düşüş yaşamıştı. Ancak son açıklamaların, piyasalarda fiyatlanan hızlı uzlaşı beklentilerini zayıflattığı değerlendiriliyor.

Hürmüz Boğazı piyasaların odağında

ABD'li yetkililerin son günlerde İran ile yürütülen temaslara ilişkin zaman zaman olumlu mesajlar vermesine rağmen, tarafların özellikle İran'ın nükleer faaliyetleri ve Hürmüz Boğazı konusunda görüş ayrılıklarını sürdürdüğü belirtildi.

Son günlerde Hürmüz Boğazı'ndan sınırlı sayıda geminin geçiş yaptığına ilişkin haberler gündeme gelirken, sevkiyatın halen savaş öncesi seviyelerin oldukça altında kaldığı ifade edildi.

Küresel petrol arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıkların enerji piyasaları üzerindeki baskısını sürdürdüğü kaydedildi.

Trump ayrıca İran ile Umman'ın Hürmüz Boğazı'nı ortak şekilde kontrol edeceği yönündeki iddiaları reddederek, boğazın herhangi bir ülkenin tek kontrolüne bırakılamayacağını söyledi.