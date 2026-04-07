Avrupa gaz piyasasında tansiyon: Fiyatlar yükseldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert mesajları, Avrupa doğal gaz piyasalarında yukarı yönlü hareketi tetikledi.

Hollanda merkezli TTF'de Mayıs vadeli doğal gaz kontratı, erken saatlerde megavat-saat başına 50,75 Euro seviyesine kadar çıktı. Fiyatlar daha sonra 50,345 Euro civarında dengelendi. Avrupa gaz fiyatlarının savaşın başlangıcından bu yana yüzde 55'in üzerinde artış kaydettiği görülüyor.

Sert mesajlar piyasayı etkiledi

Trump, İran'ın anlaşmaya varmaması halinde "ülkedeki tüm köprülerin yarın gece yarısına kadar yok edileceğini" ve enerji tesislerinin "yanıp patlayarak bir daha kullanılamaz hale geleceğini" söyledi. Bu açıklamalar, piyasalarda risk algısını yükseltti.

Trump, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin olası bir anlaşmanın parçası olması gerektiğini ifade etti. Tahran yönetimi ise böyle bir senaryoya enerji altyapısını hedef alabilecek karşılıklar verebileceğini açıkladı.